Любит работу и рок

Инженер-электроник 2 категории отдела главного конструктора АО «АПЗ» Кирилл Гетигежев ко Дню молодежи награжден Благодарственным письмом городской Думы г.о.г. Арзамас. Торжественное мероприятие прошло в парке имени А.П. Гайдара 24 июня.

Кирилл работает на Арзамасском приборостроительном 6 лет и зарекомендовал себя как квалифицированный специалист и добросовестный работник. Он активист Молодежного совета, гитарист заводской группы и еще двух музыкальных коллективов, участник многих волонтерских акций – помощи приюту для животных, «Снежный десант», по сбору продуктовых наборов жителям Донбасса и др.

В 2022-2023 годах Кирилл Гетигежев реализовал несколько творческих проектов: вечер «Связь поколений» с участием молодых приборостроителей и Совета ветеранов АПЗ, городской рок-концерт, заводской конкурс «Музыкальный баттл», вечер живой инструментальной музыки среди приборостроителей. Также он был звукорежиссером на фестивале КВН «Кубок Пландина».

Екатерина Ядрова

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