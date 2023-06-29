Что известно о пожаре на химическом заводе в Нижнем Новгороде: Полная хронология событий Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар произошел в Нижнем Новгороде утром 29 июня – здесь вспыхнула цистерна на территории лакокрасочного завода «Бальзам». Первыми о случившемся рассказали очевидцы произошедшего, заметившие клубы черного дыма из разных концов города.

- Черный дым разносится по всему городу. Судя по звукам, что-то взрывается, - начали писать нижегородцы в социальных сетях.

Вскоре информацию подтвердили и сотрудники МЧС. Уже через три минуты после первых сообщений на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники.

Спустя полчаса площадь пожара составляла уже 800 квадратных метров, а ранг ЧП повышен с первого уровня до второго. К сожалению, не обошлось без пострадавших – в результате пожара аппаратчик предприятия получил ожоги 90% тела, а спустя несколько часов умер. Уже известно, что погибший является иностранным гражданином, который трудился аппаратчиком без трудовых отношений в АО «Бальзам». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Клубы дыма были видны со всех концов города. ФОТО: Александр Воложанин.

- В Нижнем Новгороде по факту возгорания на территории химического завода возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов повлекших по неосторожности смерть человека», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По предварительным данным, 29 июня на территории химического завода произошло возгорание цистерны с химическим составом, в результате которого погиб мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали следователи во главе с руководителем следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Ахметшиным.

Собственную проверку тут же начали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства сразу взяли на исследование пробы воздуха. Как оказалось, волноваться нижегородцам не стоит.

- Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 120 м - улица Пахомова, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Отбор проб воздуха произведен в двух точках. Превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Концентрация вредных веществ в пределах нормы.

В конечном итоге к тушению пожара на предприятии пришлось привлечь пожарный поезд. Благодаря этому возгорание удалось довольно быстро локализовать. Полностью пожар был потушен только спустя четыре часа.

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