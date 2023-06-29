Строительство четвертого этажа ледовой арены началось в Нижнем Новгороде. ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде продолжается строительство одного из главных спортивных объектов города – новой ледовой арены. Сейчас стройка уже перешла на уровень четвертого этажа.

- На площадке будущей арены ведется устройство плит-перекрытий уже на всех четырех уровнях. На данный момент смонтировано более 6 тысяч тонн металлоконструкций - колонн и балок. Это 34 % от общего количества. Еще около 1 700 тонн поставлено на площадку для монтажа, - рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - Активно ведутся работы по устройству самих ледовых полей – основного и двух тренировочных. Так, полностью заармирована фундаментная плита основания одной из трех площадок.

ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области.

На данный момент на строительной площадке уже смонтирован и готов к работе 350-тонный гусеничный кран для монтажа ферм арены. Монтаж металлоконструкций планируется завершить в 2023 году.

- Сейчас продолжается кладка стен внутренних помещений, - рассказали представители подрядчика. – Сейчас в строительных работах задействованы свыше 570 человек и 22 единицы техники. Строительство ведется в соответствии с графиком.

Ледовый дворец будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам. Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов. Стоимость затрат на строительство оценивается в 15 миллиардов рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.

ФОТО: Корпорация развития Нижегородской области.

– Стрелка, безусловно, будет одной из точек притяжении для горожан, и мы будем формировать здесь точки коммерческой привлекательности, в том числе фудкорты, чтобы люди могли приехать на целый день, отдыхать, развлекаться. Ледовый дворец и стадион могут загружаться в разные дни: сегодня – хоккей, завтра – футбол, – рассказывал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.