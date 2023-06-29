Умер водитель фуры, пострадавший при пожаре на лакокрасочном заводе в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.

Водитель фуры, пострадавший при пожаре на лакокрасочном заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде, умер. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной трудовой инспекции.

- В 9:50 29 июня на территории АО «Бальзам» произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек, - рассказали в инспекции. - Пострадал водитель грузового автомобиля. По поступившей информации у него более 90 процентов ожогов поверхности тела. Вскоре мужчина умер.

Напомним, утром 29 июня серьезный пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия. Клубы черного дыма видны со всего города.

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники. В 10:30 к месту пожара был направлен пожарный поезд. В 10.49 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

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