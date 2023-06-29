Пожарный поезд отправили на тушение пожара на лакокрасочном заводе в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.

К тушению пожара на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде решено привлечь пожарный поезд. Напомним, утром 29 июня серьезный пожар вспыхнул на территории промышленного предприятия. Клубы черного дыма видны со всего города.

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники. В 10:30 к месту пожара был направлен пожарный поезд. В 10.49 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

По данным государственной трудовой инспекции, в результате пожара пострадал один человек. Информации о его состоянии пока нет.

Тем временем на место происшествия уже выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они начали исследование проб воздуха.

- В связи с возгоранием на территории АО «Бальзам» сотрудники управления выехали на место происшествия для проведения исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Ситуация остается на контроле Управления.

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