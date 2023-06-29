Клубы черного дыма видны со всего города: Страшный пожар вспыхнул на территории лакокрасочного завода в Нижнем Новгороде

Фура и несколько гаражей загорелись на территории лакокрасочного завода в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.

Страшный пожар вспыхнул этим утром на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия. Как оказалось, черные клубы дыма видны из разных концов города.

- Черный дым разносится по всему городу. Судя по звукам, что-то взрывается, - начали писать нижегородцы в социальных сетях.

Вскоре информацию подтвердили и сотрудники МЧС. Как оказалось, пожар вспыхнул на территории лакокрасочного предприятия.

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники.

Сейчас на месте происшествия работает больше 50 спасателей. ФОТО: Александр Воложанин.

Тем временем на место происшествия уже выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они начали исследование проб воздуха.

- В связи с возгоранием на территории АО «Бальзам» сотрудники управления выехали на место происшествия для проведения исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Ситуация остается на контроле Управления.

В настоящее время прокуратура Нижегородской области уже начала проверку по данному факту. На месте ЧП выехали сотрудники прокуратуры.

- Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания на промышленном предприятии в г.Нижний Новгород, произошедшего сегодня днем, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. - Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры Канавинского района.

Клубы черного дыма видны со всего города. ФОТО: Александр Воложанин.

Между тем, в государственной трудовой инспекции уже сообщили об одном пострадавшем в результате этого пожара.

- По предварительной информации, 29 июня на территории АО «Бальзам» произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек, - рассказали в инспекции. Обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливается.

Дальнейшая информация уточняется. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.