Спецборт МЧС доставил из Грозного в Нижний Новгород двух пациентов с ожогами. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сразу двух пострадавших с ожогами доставили этой ночью спецбортом МЧС из Грозного в Нижний Новгород. Оба получили ожоги во время пожара в городе Шали.

- Самолет Ан-148, перевозивший пациентов, оснащен самым современным оборудованием, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На нем установлены специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы. Благодаря этому можно оказывать медицинскую помощь даже во время полета.

По данным МЧС, пострадавшим окажут помощь в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России.

Напомним, ранее мы писали, что страшный пожар произошел 28 июня в городе Выкса Нижегородской области - там сгорели сразу пять автобусов и «ГАЗель».

- Сообщение о пожаре на улице Амбулаторной в городе Выкса поступило в 18:00 28 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На место происшествия сразу же выехали пожарные расчеты. Всего в тушении были задействованы 18 человек и пять единиц техники.