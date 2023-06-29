Спецборт МЧС доставил из Грозного в Нижний Новгород двух пациентов с ожогами.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сразу двух пострадавших с ожогами доставили этой ночью спецбортом МЧС из Грозного в Нижний Новгород. Оба получили ожоги во время пожара в городе Шали.
- Самолет Ан-148, перевозивший пациентов, оснащен самым современным оборудованием, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На нем установлены специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы. Благодаря этому можно оказывать медицинскую помощь даже во время полета.
По данным МЧС, пострадавшим окажут помощь в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России.
Напомним, ранее мы писали, что страшный пожар произошел 28 июня в городе Выкса Нижегородской области - там сгорели сразу пять автобусов и «ГАЗель».
- Сообщение о пожаре на улице Амбулаторной в городе Выкса поступило в 18:00 28 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На место происшествия сразу же выехали пожарные расчеты. Всего в тушении были задействованы 18 человек и пять единиц техники.