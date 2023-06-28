Пять автобусов и «Газель» загорелись в городе Выкса
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Пять автобусов и «Газель» загорелись в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании на ул.Амбулаторной поступило пожарным в 18:00. Как отмечает ведомство, с огнем боролось 18 человек, а также пять единиц техники.
В результате пожара в различной степени повреждены пять автобусов и «Газель».
- Причина случившегося - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - добавили в МЧС.
В ведомстве напоминают, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо следить за исправностью своего автомобиля.