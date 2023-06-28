Пять автобусов и «Газель» загорелись в городе Выкса Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пять автобусов и «Газель» загорелись в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании на ул.Амбулаторной поступило пожарным в 18:00. Как отмечает ведомство, с огнем боролось 18 человек, а также пять единиц техники.

В результате пожара в различной степени повреждены пять автобусов и «Газель».

- Причина случившегося - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - добавили в МЧС.

В ведомстве напоминают, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо следить за исправностью своего автомобиля.