Евгений Чупрунов: «Хорошее образование должно учить учиться»

Корифей физического факультета ННГУ уверен, что за лучшими выпускниками стоит технологическое будущее страны. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

Университет им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде – один из ведущих вузов России с более чем столетней историей. Сегодня в его структуру входят 20 факультетов различных направлений и научно-исследовательских институтов, суперкомпьютерный центр, фундаментальная библиотека, комплекс музеев, ботанический сад, типография и другие подразделения. Особое место в университете занимает физический факультет, где, начиная с 1931 года, готовили высококлассных специалистов для отечественной промышленности. Евгений Чупрунов – один из самых ярких его представителей, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики, а в прошлом декан физического факультета и… ректор ННГУ. Всю свою сознательную жизнь Евгений Владимирович посвятил науке и воспитал не одно поколение ученых на родном факультете.

- Евгений Владимирович, Вы сами в 1973 году окончили физический факультет Горьковского университета, а теперь являетесь его профессором. Понятно, что многие технологии и методики обучения за эти десятилетия шагнули вперед, но какие традиции на факультете остались незыблемыми?

- На протяжении более 50 лет физический факультет работает в тесной связке с Научно-исследовательским физико-техническим институтом. Мы учим студентов, а институт занимается разработками, которые интересны оборонной промышленности, радиоэлектронным, металлургическим и прочим предприятиям. Кафедра располагает научно-исследовательской базой, а институт – технологической, и в результате каждый выпускник нашего факультета становится бесценным специалистом в своей сфере, поскольку он владеет и наукой, и современными технологиями.

Вторая сильная традиция – научные школы, которые связывают не одно поколение исследователей. Это главный показатель качества образования в любой науке. У великих наставников есть ученики, ученики учеников и так далее. Мне вот, например, посчастливилось участвовать в научной и педагогической деятельности всемирно известной школы физики кристаллов академика Николая Васильевича Белова.

- Каких принципов обучения придерживаются на факультете?

- Хорошее образование сегодня должно в первую очередь учить учиться. Срок смены технологий на сегодняшний день составляет 4-6 лет, поэтому образование должно поспевать за этим ускоряющимся маховиком развития технологий. Важно учить тому, что за пять лет не устареет, - это фундаментальная наука. Как бы ни менялись технологии производства, принципы и законы, по которым это работает, - одни и те же. А специалист, получив профессию, должен быть готов постоянно учиться в дальнейшем, потому что, если он не будет этого делать, он остановится в своем развитии.

Особо хочу сказать о студентах, которые обучаются по направлению «Информационные системы в физических исследованиях». Они не только изучают компьютерные науки и технологии на самом современном уровне, но и, начиная с третьего курса, сами участвуют в работах, которые очень важны для технологического будущего и безопасности нашей страны.

- Расскажите о материально-технической базе факультета. Какое оборудование и лаборатории здесь есть?

- Каждая кафедра оснащена современным оборудованием для проведения лабораторных работ и серьезных научных исследований. На факультете есть очень хорошие приборы, которые позволяют изучать атомную структуру вещества, установки, с помощью которых можно создавать и модифицировать новые материалы. Мы можем сегодня видеть то, что раньше казалось невозможным. Физико-технический институт, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, в свою очередь располагает наряду с первоклассными исследовательскими приборами современными технологическим оборудованием.

Ежегодно физический факультет ННГУ выпускает около 100 молодых специалистов.

- Насколько ваши выпускники востребованы на рынке труда?

Всегда востребованы умные, грамотные, умеющие учиться люди. Наших выпускников можно встретить сегодня в лабораториях Академии наук, в исследовательских и производственных подразделениях «Росатома», в научных центрах, на предприятиях «Роскосмоса» и Министерства обороны. Работают наши выпускники и в органах власти, в области искусства и много еще где. За лучшими выпускниками нашего факультета технологическое будущее страны.