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Общество28 июня 2023 14:39

Евгений Чупрунов: «Хорошее образование должно учить учиться»

Корифей физического факультета ННГУ уверен, что за лучшими выпускниками стоит технологическое будущее страны
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Корифей физического факультета ННГУ уверен, что за лучшими выпускниками стоит технологическое будущее страны. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

Корифей физического факультета ННГУ уверен, что за лучшими выпускниками стоит технологическое будущее страны. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

Университет им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде – один из ведущих вузов России с более чем столетней историей. Сегодня в его структуру входят 20 факультетов различных направлений и научно-исследовательских институтов, суперкомпьютерный центр, фундаментальная библиотека, комплекс музеев, ботанический сад, типография и другие подразделения. Особое место в университете занимает физический факультет, где, начиная с 1931 года, готовили высококлассных специалистов для отечественной промышленности. Евгений Чупрунов – один из самых ярких его представителей, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики, а в прошлом декан физического факультета и… ректор ННГУ. Всю свою сознательную жизнь Евгений Владимирович посвятил науке и воспитал не одно поколение ученых на родном факультете.

- Евгений Владимирович, Вы сами в 1973 году окончили физический факультет Горьковского университета, а теперь являетесь его профессором. Понятно, что многие технологии и методики обучения за эти десятилетия шагнули вперед, но какие традиции на факультете остались незыблемыми?

- На протяжении более 50 лет физический факультет работает в тесной связке с Научно-исследовательским физико-техническим институтом. Мы учим студентов, а институт занимается разработками, которые интересны оборонной промышленности, радиоэлектронным, металлургическим и прочим предприятиям. Кафедра располагает научно-исследовательской базой, а институт – технологической, и в результате каждый выпускник нашего факультета становится бесценным специалистом в своей сфере, поскольку он владеет и наукой, и современными технологиями.

Вторая сильная традиция – научные школы, которые связывают не одно поколение исследователей. Это главный показатель качества образования в любой науке. У великих наставников есть ученики, ученики учеников и так далее. Мне вот, например, посчастливилось участвовать в научной и педагогической деятельности всемирно известной школы физики кристаллов академика Николая Васильевича Белова.

- Каких принципов обучения придерживаются на факультете?

- Хорошее образование сегодня должно в первую очередь учить учиться. Срок смены технологий на сегодняшний день составляет 4-6 лет, поэтому образование должно поспевать за этим ускоряющимся маховиком развития технологий. Важно учить тому, что за пять лет не устареет, - это фундаментальная наука. Как бы ни менялись технологии производства, принципы и законы, по которым это работает, - одни и те же. А специалист, получив профессию, должен быть готов постоянно учиться в дальнейшем, потому что, если он не будет этого делать, он остановится в своем развитии.

Особо хочу сказать о студентах, которые обучаются по направлению «Информационные системы в физических исследованиях». Они не только изучают компьютерные науки и технологии на самом современном уровне, но и, начиная с третьего курса, сами участвуют в работах, которые очень важны для технологического будущего и безопасности нашей страны.

- Расскажите о материально-технической базе факультета. Какое оборудование и лаборатории здесь есть?

- Каждая кафедра оснащена современным оборудованием для проведения лабораторных работ и серьезных научных исследований. На факультете есть очень хорошие приборы, которые позволяют изучать атомную структуру вещества, установки, с помощью которых можно создавать и модифицировать новые материалы. Мы можем сегодня видеть то, что раньше казалось невозможным. Физико-технический институт, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, в свою очередь располагает наряду с первоклассными исследовательскими приборами современными технологическим оборудованием.

Ежегодно физический факультет ННГУ выпускает около 100 молодых специалистов.

- Насколько ваши выпускники востребованы на рынке труда?

Всегда востребованы умные, грамотные, умеющие учиться люди. Наших выпускников можно встретить сегодня в лабораториях Академии наук, в исследовательских и производственных подразделениях «Росатома», в научных центрах, на предприятиях «Роскосмоса» и Министерства обороны. Работают наши выпускники и в органах власти, в области искусства и много еще где. За лучшими выпускниками нашего факультета технологическое будущее страны.

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