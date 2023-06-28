Восьмилетняя девочка ушла из больницы в Кстове и пропала 27 июня. Фото: ПСО «Волонтер НН» во «ВКонтакте».

Восьмилетняя девочка ушла из Кстовской ЦРБ и пропала 27 июня. Об этом сообщили ПСО «Волонтер НН» во «ВКонтакте».

Известно, что девочку зовут Уктамхон Котова. Ее рост 121 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и светло-серые глаза. Из особых примет – у девочки косоглазие. Девочка ушла из больницы в Кстове, при этом есть вероятность, что она находится в Лыскове.

Также ребенок нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о ее местонахождении, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или 102.