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Происшествия27 июня 2023 18:25

Заброшенное здание площадью 1600 квадратов загорелось в Нижегородской области

К счастью, никто не пострадал
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Заброшенное здание загорелось в Шатковском районе Нижегородской области 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

– В 17.19 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в селе Архангельское, – рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 17.44 пожар был локализован на площади 1600 квадратов. Ситуация осложнялась тем, что по периметру здания росла трава. Открытое горение было ликвидировано в 18.54.

– В 20.00 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1600 квадратных метров, – отмечают в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Заброшенное здание тушили 9 пожарных, задействовав 4 пожарные машины.

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Полиция займется выяснением причины произошедшего.

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