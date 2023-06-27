Заброшенное здание площадью 1600 квадратов загорелось в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Заброшенное здание загорелось в Шатковском районе Нижегородской области 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
– В 17.19 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в селе Архангельское, – рассказали в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В 17.44 пожар был локализован на площади 1600 квадратов. Ситуация осложнялась тем, что по периметру здания росла трава. Открытое горение было ликвидировано в 18.54.
– В 20.00 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1600 квадратных метров, – отмечают в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Заброшенное здание тушили 9 пожарных, задействовав 4 пожарные машины.
К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.
Полиция займется выяснением причины произошедшего.
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