Момент смертельной аварии на Стригинском мосту, в котором погибли пять человек, попал на видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские опубликовали видео смертельной аварии на Стригинском мосту, в которой на прошлой неделе погибли пять человек. На кадрах видно, что фура на огромной скорости несется по трассе и, не останавливаясь, буквально сминает под себя легковой автомобиль.

Напомним, страшная авария произошла днем 22 июня перед Стригинским мостом в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

- Авария произошла на 411 километре трассы М7, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В результате аварии погибли пять человек, в том числе четырехмесячный младенец.

Накануне в Нижнем Новгороде был заключен под стражу 61-летний водитель фуры. Мужчина обвиняется в «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».