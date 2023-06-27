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Происшествия27 июня 2023 8:21

Опубликовано видео задержания главы нижегородского департамента строительства Ильи Гора

Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Опубликовано видео задержания главы нижегородского департамента строительства Ильи Гора. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

Опубликовано видео задержания главы нижегородского департамента строительства Ильи Гора. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде не утихают страсти вокруг задержания главы департамента строительства и капитального ремонта Ильи Гора. Сегодня сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания чиновника. На кадрах видно, что мужчину задержали прямо на улице, повалив его лицом в землю. Также обыски были проведены на его рабочем месте.

- По версии следствия, в период с февраля по март 2023 года обвиняемый знал, что некая оптовая организация не сможет в месячный срок обеспечить детские сады необходимым оборудованием. Однако все равно рекомендовал определить данную организацию единственным поставщиком без проведения конкурса, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – На основании его рекомендаций были заключены муниципальные контракты на поставку оборудовании в дошкольные учреждения, при выполнении которых были нарушены сроки.

По данным ФСБ, речь идет о контрактах в рамках национального проекта «Демография». Для девяти детских садов должно было быть закуплено медицинское, игровое, интерактивное и спортивное оборудование. Общая сумма контрактов составляла свыше 30 миллионов рублей.

Как сообщают следователи, за свое содействие в июне чиновник через посредника получил взятку в размере одного миллиона рублей. Она была получена от представителя организации, в интересах которой он действовал.

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