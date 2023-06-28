Писала сочинения дома, в автобусе и гуляя с друзьями: Нижегородка сдала ЕГЭ по литературе и русскому языку на 100 баллов

Она закончила школу №5 Автозаводского района. Фото: Предоставлено Алиной Харламовой.

Ежедневная подготовка и тысячи часов учебы не прошли даром для выпускницы школы №5 Автозаводского района в Нижнем Новгороде Алины Харламовой. Экзамены остались позади, а их результат теперь повод для гордости родителей и учителей, ведь девушка набрала максимальные 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и литературе. «Комсомолка» пообщалась с дважды стобалльницей и узнала, как она готовилась к экзаменам.

Купила курсы и смотрела вебинары

К ЕГЭ Алина начала готовиться с 11 класса. Сначала занималась с репетитором, а когда поняла, что ничего нового от него не получает, перешла на курсы. Усиленная подготовка к сдаче литературы шла с января, а за русский язык девочка почти не переживала, но все равно исправно повторяла темы.

– Труднее всего было заставить себя начать, то есть сесть и каждый день смотреть вебинары, делать задания. Я человек, который не любит делать одно дело. Если я что-то смотрю, то мне желательно параллельно что-то делать, а с трёхчасовыми вебинарами так не получалось. И это было сложно, – рассказала журналисту «КП – Нижний Новгород» выпускница Алина Харламова.

Дней, когда Алина вообще не готовилась к экзаменам, не было. Несмотря на то, что девушка занимается общественной деятельностью и постоянно находится в разъездах, она всегда находила время для тестов и заданий.

– В этом деле важна дисциплина. Необходимо выполнять все домашние задания, просматривать КИМы, решать их. Я, например, везде писала сочинения по литературе. Вебинары я смотрела ночью, после того как приезжала домой, а сочинения писала в автобусе, когда с друзьями гуляла. И такое бывало, – делится выпускница.

К ЕГЭ Алина начала готовиться в 11 классе. Фото: Предоставлено Алиной Харламовой.

После экзамена по литературе случилась истерика

Перед экзаменом по литературе Алина больше всего переживала за сочинение, ей не хотелось допустить речевых ошибок и тавтологии. Пугала и возможность того, что ей попадется в задании сопоставление лирики, но с этим обошлось.

– Я вышла с экзамена по литературе и у меня случилась истерика. Мне попался вариант, который я не ожидала, и я не смогла сдержать слез, хотя я редко плачу, – вспоминает Алина. – Я осмотрелась и все вокруг меня шли счастливые, улыбались. Я тогда подумала, неужели все эти дети настолько умные и эрудированные, если у них всё так хорошо, а у меня плохо. А когда пришли результаты, я увидела 100 баллов и была в очень сильном шоке.

Как и выпускница из нашего прошлого материала, Алина не обрадовалась попавшемуся произведению «Вишневый сад». Как оказалось, формулировки из тестовой части отличались от тех, к которым готовилась девушка. И это на какой-то момент сбило Алину с толку, но она взяла себя в руки и выложилась на максимум.

Экзамен по русскому языку прошел легко

Экзамен по русскому языку выпускнице дался довольно просто и результат в 100 баллов был для неё ожидаем. А все потому, что до 9 класса у Алины была сильная учительница, которая заставляла ребят учить все правила и отвечать их.

– Мои одноклассники вышли с экзамена и говорили, как было сложно, а мне, может быть, с вариантом повезло, я особых трудностей не заметила, – вспоминает Алина. – Я рассчитывала на результат 90+, но когда пришло 100 баллов, то это не стало для меня неожиданностью, как с литературой. И всё же радостно было.

Перебрала все профессии, но решила стать педагогом

С 9 класса Алина стала выбирать для себя будущую профессию. В один день хотелось быть дизайнером, в другой – экономистом или юристом. Выбор был велик, а глаза разбегались. Приходилось выпускнице даже спрашивать совета у семьи, но те говорили идти туда, куда хочет сама Алина.

– Я очень долго думала и где-то в 10 классе определилась, что я хочу стать педагогом. У многих моих знакомых эта профессия никак не вязалась со мной, потому что в педагогике нужно полностью отдаваться этому делу, любить очень сильно детей, а у меня не было таких качеств, – рассказала Алина. – Со временем я повзрослела и всё изменилось. Я поняла, что хочу быть учителем русского и литературы.

Алина хочет быть педагогом. Фото: Предоставлено Алиной Харламовой.

По словам Алины, эта профессия позволит ей не только развиваться дальше, она также сможет привить любовь к русскому языку и литературе многим детям. Уезжать из Нижнего Новгорода Алина не планирует, она будет поступать в Мининский университет.

– Я искренне восхищаюсь нашим городом и тем, как он поменялся и продолжает меняться в последнее время. И вуз для себя я уже выбрала, он мне очень понравился. Я была на дне открытых дверей, познакомилась со многими людьми, оценила систему преподавания. Меня всё устроило, – объясняет выпускница. – Конечно, когда все вокруг тебе говорят уезжать с такими высокими баллами в другой город, это сбивает с толку, но я человек неведомый, поэтому взвесила все плюсы и минусы для себя и остаюсь здесь. Мне комфортно в Нижнем.

Совет от стобалльницы

Тем, кто планирует сдавать литературу, Алина советует начинать подготовку раньше 11 класса. Например, стоит обязательно читать все произведения из школьной программы и кодификатора заранее.

– Если попытаться прочитать все произведения за один год, то это приведет к выгоранию, а это никому не нужно. Да и, в целом, это будет очень сложно, – делится мнением Алина.

Сама выпускница читает много, из прозы любит Булгакова, Лермонтова и Пушкина, а из лирики – Пастернака.

ЕГЭ отменять не стоит

Алина считает, что отменять ЕГЭ не стоит, так как это самый простой способ поступления в вуз. По словам выпускницы, очень удобно подавать документы в университет дистанционно, да ещё и в любой уголок страны.

– Другая причина для отмены ЕГЭ, которую многие называют, заключается в большом стрессе и перенагрузке школьников. Я тоже через это всё прошла, я не супергерой, я не была на 100% уверенной в себе. Конечно, весь этот прессинг нагнетает, но лучше подготовиться к тому, что ты знаешь, написать всё и получить результат, который позволит оценить свои возможности поступления, – объясняет Алина. – Ещё многие стобалльники говорят, что они сидели целый год, не выходя из квартиры, у них очень ментально здоровье ухудшилось. Я тоже ответственный человек, но я при этом не позволяла себе такого. Если была возможность пойти погулять с друзьями, то я шла, мы отдыхали.

Самая большая ошибка школьников – взваливание на себя непосильной ноши. Поэтому весь период подготовки к экзаменам должен состоять из чередования занятий и отдыха, чтобы не переусердствовать и не устать.