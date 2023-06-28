Пляжный ревизорро 2023: Оцениваем зоны летнего отдыха на Гребном канале

Зона отдыха отличается от пляжа тем, что купаться там нельзя. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде есть специальные зоны отдыха, где купаться и плескаться в воде запрещено, даже если эта территория расположена на берегу водоема. Подобное место находится на Гребном канале в Нижегородском районе. «Комсомолка» продолжает цикл публикаций, в которых мы оцениваем, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура.

Теннисный стол. Фото: Мария СОРОКИНА

Одна из зон отдыха на Гребном канале находится на берегу рядом с частным яхт-клубом. Найти это место легко, оно находится прямо напротив парка Победы. Купаться здесь не разрешено, но при желании можно позагорать, обустроившись на песке или траве.

Зона отдыха на берегу рядом с частным яхт-клубом. Фото: Мария СОРОКИНА

Эта зона отдыха скорее тренажерный зал на свежем воздухе. Здесь есть кабинки для переодевания, спортивное оборудование, а также деревянные помосты, на которых установлены теннисные столы.

Тренажёры. Фото: Мария СОРОКИНА

А вот на острове Печёрские Пески пляж большой и места на нем хватит всем. Правда, ехать сюда лучше на машине, потому что пешком такое путешествие с ближайшей остановки осилит не каждый. Идти придется минут 30 минимум.

Деревянная терраса. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Песок на пляже не самый чистый, есть камни и веточки, встречается мусор. Во время нашей прогулки на берегу у воды даже был замечен труп мёртвой птицы.

Есть биотуалет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Среди плюсов – деревянный настил, среди минусов – тоже он. Дощатые дорожки действительно очень удобны для тех, кто не хочет вязнуть в песках, но дело в том, что настил сломан и частично разобран. Установлены здесь и лавочки, присесть отдохнуть самое то, если бы вокруг не было кучи мусора: бутылок, окурков, упаковок от чипсов и прочего. Благо, биотуалет имеется.

Настилу пришёл конец. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На пляже также есть деревянная терраса с навесом, где расположены кабинки для переодевания, небольшой бар. Здесь же стоят столики со столами, есть большие пляжные зонты. В целом, место выглядит грустно, а общую атмосферу вытягивают только открывающиеся отсюда виды.

Вид с пляжа. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ОЦЕНКА «КП»

Гребной канал (зона отдыха)

Песок: 2 балла.

Туалет: 1 балл.

Навесы: 2 балла.

Раздевалки: 3 балла.

Детская площадка: 0 баллов.

Спортивная площадка: 0 баллов.

Спасательный пункт: 0 баллов.

Кафе и киоски: 1 балл.

Удобство расположения: 2 балла.