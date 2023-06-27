Медали из Минска

В столице Беларуси с 17 по 24 июня проходил Открытый чемпионат Союзного Государства по фехтованию. На этом международном соревновании нижегородские спортсмены смогли завоевать золотые и бронзовые медали.

Сначала нижегородских болельщиков порадовала команда мужчин-рапиристов. 19 июня в этой дисциплине сражались 14 команд, и наша сборная смогла отстоять третье место. Бронзовыми призерами стали КМС Матвей Батурин, Александр Чуев, братья МС Александр и Даниил Керик, представляющие Центр спортивной подготовки и Спортивную школу олимпийского резерва. Их подготовили тренеры Татьяна Ховрина, Алексей Чуев и Михаил Свешников.

Бронза - у Алены Лисиной

23 июня личное первенство среди женщин оспаривали 38 участниц, в том числе олимпийские чемпионки Яна Егорян и Ольга Никитина. В этом виде представительница СК «Знамя» Алена Лисина дошла до полуфинала и там проиграла два удара Яне Егорян. В итоге у Алены бронза.

Бронза рапиристов

На следующий день состоялось командное первенство по сабле среди мужчин. И снова медаль – в этот раз золото Кирилла Тюлюкова. В финале сборная «Россия-2», в составе которой выступал Кирилл, смогла перехватить инициативу у другой российской команды и в финальном бою на один удар оказалась ближе к победе – 45:44. Золотые медали были вручены Алексею Дадаеву, Владиславу Позднякову, Магамеду Халимбекову и Кириллу Тюлюкову.

Золото - у российских саблистов

Напомним, МСМК Кирилл Тюлюков и МС Алена Лисина являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева (СК «Знамя» АО «АПЗ», г.Арзамас).

По материалам Федерации фехтования России

Фото: Пресс-служба АПЗ