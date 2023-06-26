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Общество26 июня 2023 14:55

Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в Калифорнии

Девушка получила награду в одной из номинации
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в Калифорнии. Фото: организаторы конкурса.

Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в Калифорнии. Фото: организаторы конкурса.

Жительница Нижнего Новгорода стала победительницей конкурса «Миссис земной шар», который проходил в Калифорнии. Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проходил в США в прошлые выходные. В нем приняли участие девушки с 73 стран мира. Нижегородка набрала наибольшее количество голосов в одной из главных номинаций «Пышные формы».

Напомним, в прошлом году Ольга Каменская получила звание «Миссис Россия Пышные формы — 2022». Эта победа позволила ей представлять страну на международном уровне.

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