Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в Калифорнии. Фото: организаторы конкурса.

Жительница Нижнего Новгорода стала победительницей конкурса «Миссис земной шар», который проходил в Калифорнии. Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проходил в США в прошлые выходные. В нем приняли участие девушки с 73 стран мира. Нижегородка набрала наибольшее количество голосов в одной из главных номинаций «Пышные формы».

Напомним, в прошлом году Ольга Каменская получила звание «Миссис Россия Пышные формы — 2022». Эта победа позволила ей представлять страну на международном уровне.