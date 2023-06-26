Нижний Новгород занял 32 место в стране по уровню зарплат в различных отраслях. ФОТО: АНО "Центр 800"

Нижний Новгород занял 32 место в стране по уровню зарплат в различных отраслях. Соответствующие данные опубликованы экспертами РИА рейтинга.

- Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва — больше всего здесь зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании. - На последних строчках находятся Элиста и Киров с госслужащими — на их зарплатные карты приходит порядка 45 тысяч.

Нижний Новгород занимает 32 строку рейтинга. Здесь на самую высокую зарплату могут рассчитывать сотрудники IT-сферы. Они получают 90 тысяч рублей в месяц. Точно такие же показатели и у Вологды. Чуть ниже в этом рейтинге Дзержинск, занявший 33 строчку. Здесь в лидерах строительная отрасль, представители которой могут рассчитывать на зарплату 89 тысяч рублей.

- Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объему платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции, - ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.