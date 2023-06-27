Пляжный ревизорро 2023: Какая обстоят дела на пляжах Ленинского района

В Ленинском районе два пляжа и одна зона отдыха. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций, посвященных пляжам Нижнего Новгорода. Сегодня мы расскажем, где можно отдохнуть у воды в Ленинском районе, и покажем, в каком состоянии находятся здешние пляжи.

В Ленинском районе обустроены два пляжа и одна зона отдыха. Первые расположены на Силикатном озере в районе проспекта Ленина, вторая – в затоне им. 25 лет Октября в Молитовке. Рассказываем, как эти территории выглядят сегодня.

Зона отдыха на Оке в затоне им. 25 лет Октября

Это место находится недалеко от завода «Кока-Кола» на улице Баумана. Чтобы попасть к реке, нужно от перекрестка двигаться по дороге вглубь частного сектора. Можно дойти пешком (около 800 метров), а можно доехать на машине – на дороге свежий асфальт, поэтому поездка займет каких-то пару минут.

Затон им. 25 лет Октября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дорога доходит прямо до благоустроенной прибрежной зоны – здесь достаточно парковочных мест, так что с этим проблем быть не должно. К самому пляжу ведут вымощенные брусчаткой дорожки – приятно пройтись!

Благоустройство здесь было выполнено в 2019 году: на берегу поставили несколько десятков деревянных шезлонгов, спасательный пункт, туалеты, раздевалки и детский городок. Также по территории, ведущей к пляжу, проложили дорожки и сделали освещение. Рядом с пляжем есть площадка для игры в волейбол.

Есть даже волейбольная площадка с сеткой. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Стоит сказать, что вся инфраструктура сохранилась отлично: мне не попалось каких-то сломанных или отсутствующих элементов, на берегу стоит даже спасательная вышка. Единственное – часть берега, где стоят шезлонги, начинает зарастать травой: сорняки с завидным упорством пробиваются прямо через песок.

На берегу около полусотни шезлонгов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Урны здесь непривычно малюсенькие, но их много, а на выходе из пляжной зоны стоит большой мусорный контейнер. Однако, даже несмотря на это, кто-то оставил пивные бутылки рядом с шезлонгами – видимо, ноша оказалась столь непосильной, что донести 2 метра до ближайшего контейнера потребители не смогли.

Отдельно стоить отметить детский городок. Это большой, красивый и по-настоящему интересный игровой комплекс со всевозможными лазалками и горками – без сомнений, понравится любому ребенку. Воду и перекус для маленьких непосед лучше взять с собой – ближайший минимаркет находится в километре на улице Баумана.

Детский городок в затоне им. 25 лет Октября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подводя итог, можно сказать, что здесь приятно не только загорать, но и просто посидеть на берегу: вокруг открываются красивые пейзажи, дует свежий ветер, а по реке неспешно ходят баржи – все это отлично помогает «перезагрузить» голову от плохих мыслей и навалившихся проблем.

Оценка "КП": зона отдыха на Оке в затоне им. 25 лет Октября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Силикатное озеро

Перенесемся из Молитовки в другую часть Ленинского района, а именно на Силикатное озеро. Оно имеет протяженность более полукилометра, поэтому к нему одинаково близко идти как с остановки «Железнодорожная больница», так и с «Института экономики и предпринимательства». Удобно подъехать и на машине: асфальтированная дорога с хорошим покрытием ведет до самого озера, которое находится буквально за второй линией домов.

К озеру ведет хорошая дорога. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Поскольку водоем очень протяженный, здесь оборудовано сразу два пляжа – оба были благоустроены в 2021 году. Мы изучили каждый из них.

Пляж у дома №19Б по пр. Ленина

Эта территория расположена ближе к Комсомольскому шоссе, прямо за детским садом. Озеро находится в низине, поэтому к нему необходимо спускаться – сделать это не сложно. У воды расположено несколько лежаков, поодаль стоит раздевалка, а наверху – спасательный пост.

Пляж на Силикатном озере у дома №19б по пр. Ленина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По территории берега довольно хаотично расположены скамейки и урны. Тени здесь явно будет не хватать в солнечный день: деревьев в этой части озера мало, а навесов нет.

Так выглядит берег. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вода довольно чистая, тины нет, но места для купания маловато. В выходные здесь почти наверняка образуется толкучка.

Здесь довольно скромная инфраструктура: несколько лежаков, пара скамеек и раздевалка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В целом здесь ничего интересного – нет ни туалета, ни развлечений для детей. Очевидно, власти сделали акцент на другой пляж. Отправляемся вдоль берега туда.

Оценка "КП": Пляж на Силикатном озере у дома №19Б по пр. Ленина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пляж у дома №23 по пр. Ленина

Наиболее интересный пляж находится со стороны Коммерческого института, спуститься с дороги к нему можно по лестнице или пройти со стороны соседнего пляжа, как это сделали мы. По дороге встречаются скамейки, живописный деревянный пирс под большим раскидистым деревом, площадка для воркаута и детский аттракцион зиплайн (тарзанка) – правда, на нем отсутствовал трос.

На самой территории пляжа расположились шезлонги, навес, спасательная вышка, кабинка для переодевания, скамейки и детский деревянный городок.

Здесь есть деревянный детский городок. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

С другой стороны от шезлонгов есть небольшая площадка для малышей: здесь можно покататься на различных качелях или поиграть в песочнице. Есть здесь и спасательный пункт, и просторная волейбольная площадка, только на ней почему-то лишь одна стойка для сетки, что случилось со второй – история умалчивает.

Пляж у дома №23 по пр. Ленина. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Во время нашего визита по территории ходил сотрудник и убирал мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими. Что касается туалета, то он здесь есть, но бежать к нему придется вверх по лестнице: пара кабинок расположилась наверху у дороги.

Туалет находится наверху у дороги. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА