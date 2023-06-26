Умер по дороге в больницу: Пассажирский поезд сбил мужчину в Дзержинске

Мужчина попал под поезд в Дзержинске 24 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 24 июня в Дзержинске Нижегородской области произошла страшная авария – здесь мужчина попал под пассажирский поезд. Заметив нижегородца, переходившего пути, машинист попытался остановить состав, но не сумел.

- По предварительным данным утром 24 июня 2023 года на железнодорожной станции Дзержинск пассажирским поездом травмирован мужчина, - рассказали в пресс-службе следственного управления на транспорте. - Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате происшествия получил травмы и скончался по пути в больницу.

В настоящее время по данному факту начата доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В связи с произошедшим следователи еще раз напоминают, что нижегородцам необходимо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте.

- Основными причинами травмирования граждан являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, - заявили следователи.