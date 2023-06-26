Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество

Сотрудница турагенства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за мошенничество на сумму в шесть миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте Арзамасского городского суда.
Судом установлено, что обвиняемая в период с 19 января по 8 октября 2019 года совершила 38 преступлений по статье «Мошенничество». Будучи сотрудницей турагентства, она брала деньги у клиентов за покупку туров, однако в кассу эти деньги не поступали. Более того, туры для клиентов она не бронировала, а полученные деньги похищала.
Общий размер украденных денег составил более шести миллионов рублей.
Арзамасский городской суд Нижегородской области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.