Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество

Сотрудница турагенства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за мошенничество на сумму в шесть миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте Арзамасского городского суда.

Судом установлено, что обвиняемая в период с 19 января по 8 октября 2019 года совершила 38 преступлений по статье «Мошенничество». Будучи сотрудницей турагентства, она брала деньги у клиентов за покупку туров, однако в кассу эти деньги не поступали. Более того, туры для клиентов она не бронировала, а полученные деньги похищала.

Общий размер украденных денег составил более шести миллионов рублей.

Арзамасский городской суд Нижегородской области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.