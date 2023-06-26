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Происшествия26 июня 2023 6:56

Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество

Она похищала деньги, которые приносили клиенты
Елизавета КОПЫЛОВА
Сотрудница турагенства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество

Сотрудница турагенства из Арзамаса получила пять лет колонии за многомиллионное мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница турагентства из Арзамаса получила пять лет колонии за мошенничество на сумму в шесть миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте Арзамасского городского суда.

Судом установлено, что обвиняемая в период с 19 января по 8 октября 2019 года совершила 38 преступлений по статье «Мошенничество». Будучи сотрудницей турагентства, она брала деньги у клиентов за покупку туров, однако в кассу эти деньги не поступали. Более того, туры для клиентов она не бронировала, а полученные деньги похищала.

Общий размер украденных денег составил более шести миллионов рублей.

Арзамасский городской суд Нижегородской области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ