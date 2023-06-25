Нижегородские врачи спасли девочку с 80% ожогов тела Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летнюю девочку с 80% ожогов тела спасли врачи из ПИМУ. Об этом сообщили в телеграм-канале Приволжского исследовательского медицинского университета.

Как отмечается, девочку доставили в Ожоговый центр Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета из Костромы 4 апреля. У нее были ожоги 2-3 степени в результате бытового пожара. Юная пациентка была в тяжёлом состоянии.

Заведующий детским ожоговым отделением Университетской клиники ПИМУ Виталий Гостев отмечает, что не всем удается выжить с ожогами 80% тела. Девочка перенесла все осложнения - различные сепсисы, двустороннюю полисегментарную пневмонию, отмечалось желудочно-кишечное кровотечение и другие.

- Весь коллектив ожогового отделения приложил максимальные усилия для спасения данной пациентки, - добавил он.

Теперь девочка считает своего врача вторым отцом.

- Мой настоящий папа мне дал жизнь, а Виталий Николаевич возвратил меня к жизни, - поделилась юная пациентка.

Ситуация у девочки была непростая, у нее была замедленная эпителизацией ожогов. Обычно это происходит на 21 день, но в случае пациентки случилось только на 35-40 день.

- Была выполнена свободная кожная пластика с максимальным коэффициентом перфорации. Также в ранние сроки выполнялась тангенциальная некрэктомия с использованием современных раневых покрытий с целью самостоятельной стимуляции краевой островковой эпителизации, - рассказал Игорь Арефьев, директор Университетской клиники ПИМУ, главный внештатный комбустиолог министерства здравоохранения Нижегородской области.

С девочкой работали не только анестезиологи, реаниматологи, хирурги, но и психологи, ведь она пережила сильнейший стресс и нуждалась в моральной поддержке.

22 июня юную пациентку выписали. Всем отделением ее провожали домой, однако с ней будут поддерживать контакты и делать все, что зависит от врачей.