Голый мужчина залез на вышку в центре Нижнего Новгорода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голый мужчина залез на вышку на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем 25 июня. Жители заметили, что по вышке ползет мужчина полностью без одежды. При этом спускаться вниз он не собирался.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС, МВД и карета скорой помощи.

- На месте работали сотрудники аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода. Они благополучно спустили мужчину вниз, - сообщила пресс-служба МЧС.

После этого мужчину передали сотрудникам скорой помощи. В настоящий момент полиция проводит проверку, чтобы установить причину поступка мужчины.