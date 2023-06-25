Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний нижегородских выпускников. Фото: сайт Пятого канала

Ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили на сайте Пятого канала.

24 июня нижегородские выпускники отмечали День молодежи. Все свои желания они поместили в капсулу и отправили в Санкт-Петербург.

Перед окончанием концертной программы на Дворцовой площади Дмитрий Хрусталев поинтересовался у Иды Галич, что это за капсула. Ида Галич объяснила, что в ней нижегородские выпускники поместили свои желания.

Оказалось, внутри капсулы кораблик с алыми парусами, на котором выпускники оставили все свои пожелания.

Напомним, первый праздник «Алые паруса» прошел в Ленинграде в 1968 году, однако через несколько лет традиция прервалась. Лишь в 2005 году мероприятие вновь возобновили. «Алые паруса» - это ежегодный праздник всех выпускников.