XI Всероссийский съезд совета молодых ученых прошел в Нижнем Новгороде с 21 по 24 июня. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

XI Всероссийский съезд совета молодых ученых и студенческих научных обществ состоялся в Нижнем Новгороде с 21 по 24 июня. Об этом сообщил координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Съезд проходил с 21 по 24 июня. Основной целью являлось привлечь молодых ученых в решение важных задач развития общества и страны. Все участники представили свои проекты для развития регионов, посвященные решению задач Десятилетия науки и технологий - привлечению талантливой молодежи в сферу исследований, повышению информированности граждан страны о достижениях и перспективах российской науки, а также вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Мероприятие посетило более 1000 молодых ученых из 89 регионов страны, а также участники из других стран, например, из Белоруссии, Армении, Таджикистана и некоторых других.

Во время съезда состоялась панельная дискуссия «По итогам встреч с президентом на Конгрессе молодых ученых» и пленарное заседание «Ученый нашего времени»; - сессия «Проектирование III Конгресса молодых ученых». На заседании, которое прошло 23 июня, участники мероприятия обсудили вопросы, волнующие молодых ученых, и вклад, который они могут сделать в развитие России, представили промежуточные итоги реализации поручений президента и разработали стратегию будущего Конгресса молодых ученых.

- На внешней арене наука и технология — это сферы, которые сегодня являются инструментами, в том числе и геополитического воздействия. Наука должна стать неотъемлемой частью нашего государства и общества, чтобы при принятии любого решения на государственном уровне использовался научный подход, и достижения ученых были востребованы государством и реальным сектором экономики, - отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Следующий Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Сочи.