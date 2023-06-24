Зять Сергея Шойгу блогер Столяров отметил День молодежи в Нижнем Новгороде

Алексей Столяров в Нижнем Новгороде. Фото: скрин видео-сообщения на личной странице блогера в социальной сети

Российский фитнес-блогер Алексей Столяров отметил День молодежи в Нижнем Новгороде. Видео-сообщение на фоне Нижегородского кремля он опубликовал на личной странице в социальной сети.

Спортивный блогер Алексей Столяров, муж Ксении Шойгу, дочери министра обороны России, приехал в Нижний Новгород на День молодежи 24 июня. В своем видео-обращении к подписчикам мужчина подтвердил свое местонахождение и сказал, что не собирается никуда уезжать.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» сегодня Алексей Столяров присутствовал на презентации Всемирного фестиваля молодежи 2024.

Напомним, в Нижнем Новгороде отменили концерты Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке «Швейцария».

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