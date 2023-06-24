Пляжный ревизорро 2023: выбираем лучший пляж в Канавинском районе

В Канавинском районе города имеется 4 пляжа. Фото: Мария СОРОКИНА

Официально купальный сезон 2023 стартовал в Нижнем Новгороде с наступлением лета. Почти во всех районах города есть пригодные для купания пляжи и зоны отдыха. На этот раз корреспондент «КП-Нижний Новгород» отправился смотреть пляжи Канавинского района, куда приходят купаться не только местные, но и жители соседних районов. Четыре официальных пляжных зоны расположены на трех озерах — Сортировочном, Больничном и Мещерском. Для удобства нижегородцев определяем лучший пляж среди представленных.

Сортировочное озеро, пляж на Архангельской

Пляж на Архангельской. Фото: Мария СОРОКИНА

Это ближайший из двух пляжей на озере Сортировочном относительно остановки общественного транспорта. Пешком до него можно дойти за 7 минут. По пути встречаются киоски с шаурмой и кафе со странными вывесками, но на самом пляже нестационарных торговых точек нет. С улицы Таллинской попадаем сразу на спортивные площадки. Вышка и будка спасателя видны издалека, а сам он наблюдает за отдыхающими то с берега, то с воды. На пляже очень приятный, отборный чистый песок — он совсем как на фото в рекламных буклетах.

Песок на пляже очень чистый. Фото: Мария СОРОКИНА

На деревянных элементах лежаков полопалась краска, но в целом зона отдыха смотрится прилично. Навесы отсутствуют, поэтому уместно будет прихватить с собой пляжный зонт. Вода прозрачная, хорошо видно песчаное чистое дно. Имеются раздевалки и «лягушатник». Туалеты и детскую зону заметить непросто — они расположены среди деревьев, за границами пляжной зоны.

Неподалеку находится детская площадка. Фото: Мария СОРОКИНА

Для удобства отдыхающих установлены схема пляжа и указатели. Поблизости также находятся заросли облепихи, вейк-парк и еще одна детская площадка.

Оценка "КП": пляж на Архангельской.

Сортировочное озеро, «Березовая роща»

Пляж "Березовая роща" Фото: Мария СОРОКИНА

В паре минут ходьбы, недалеко от конно-спортивного комплекса «Надежда» находится еще один пляж. Он был открыт в 2022 году и выглядит действительно новым. На береговой линии протяженностью порядка 250 метров размещены детские и спортивные зоны, более 30 лежаков, навесы, арт-объект «Крокодил», лавочки с урнами и многое другое.

На пляже есть арт-объект "Крокодил". Фото: Мария СОРОКИНА

Для отдыхающих предусмотрено более 30 лежаков. Фото: Мария СОРОКИНА

По воде плавают кряквы с выводком, местных купальщиков они почти не боятся.

На деревьях висят прожекторы, что делает пляж безопасным для купания и в темное время суток. По дороге вдоль пляжа устраивают прогулки на лошадях — это делает территорию еще более живописной.

Рядом с пляжем устраивают прогулки на лошадях. Фото: Мария СОРОКИНА

К минусам объекта можно отнести отсутствие навигации, неоднородный песок с травянистыми участками, отсутствие нестационарных кафе и фургончиков с мороженым.

Оценка "КП": пляж "Березовая роща".

Мещерское озеро

Пляж на Мещерском озере. Фото: Мария СОРОКИНА

Наверное, это самое популярное озеро в районе. Поблизости находятся фок, футбольный стадион, школа и торговые центры, что делает территорию посещаемой в любое время года. Даже в дождливые и пасмурные дни здесь можно встретить влюбленные парочки, спасающиеся от непогоды под навесами.

Молодежь любит сидеть под навесами. Фото: Мария СОРОКИНА

Естественно, такая популярность сказывается на состоянии самого пляжа — песок с мусором, к берегу прибились водоросли.

В воде плавают водоросли. Фото: Мария СОРОКИНА

На обратном пути попадаются сломанные качели — кто-то не рассчитал свои возможности или нарочно испортил игровой элемент.

На пляже сломаны качели. Фото: Мария СОРОКИНА

Спасательная вышка отсутствует, но медицинский пункт имеется. Висит плакат-напоминание: не мусорить, не разводить костры, не выгуливать собак, не распивать спиртное, не курить, не оставлять автомобили, играть в спортивные игры в строго определенных местах и соблюдать правила безопасного нахождения на воде.

В целом, вся территория вокруг Мещерского озера благоустроена. Здесь можно не только купаться, но и заниматься разными видами спорта. Например, на противоположном от пляжа берегу работает вейк-парк.

Оценка "КП": Мещерское озеро.

Озеро Больничное

Пляж на озере Больничном. Фото: Мария СОРОКИНА

Водоем с говорящим названием находится рядом с городской больницей №39 и его хорошо видно с Московского шоссе. Пляж маленький, но все необходимое здесь попытались уместить. Уютной зону отдыха делают деревянные трапики, пергола с навесом, многочисленные лавочки и урны. Детская поликлиника совсем рядом, но юным посетителям здесь может быть скучновато. Единственный игровой элемент — пиратский корабль, да и тот не выглядит безопасным (острые углы, отсутствует несколько досок).

Детский кораблик не выглядит безопасным. Фото: Мария СОРОКИНА

Ввиду близости автомобильной дороги вода здесь не очень чистая — это видно даже по «лягушатнику», который частично покрылся илом. По состоянию на 20 июня вода здесь непригодна для купания.

Нижняя часть "лягушатника" частично покрылась илом. Фото: Мария СОРОКИНА

Спортивная стенка на пляже есть, но ее трудно заметить в тени деревьев. Место спасателя вакантно, висит соответствующее объявление.

Стенка для занятий спортом спрятана в тени деревьев. Фото: Мария СОРОКИНА

Оценка "КП": Больничное озеро

По совокупности баллов получается, что в целом почти все пляжи района довольно неплохие, в особенности на озере Сортировочном. Тем не менее, пляжная зона на Мещерке хоть и выглядит немного уставшей от людей, тоже подходит для летнего отдыха. Территория у Больничного озера также является приятным оазисом среди городского шума, но до топового места пока не дотягивает.

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