Пляжный ревизорро 2023: выбираем лучший пляж в Канавинском районе

В Канавинском районе города имеется 4 пляжа.
Фото: Мария СОРОКИНА
Официально купальный сезон 2023 стартовал в Нижнем Новгороде с наступлением лета. Почти во всех районах города есть пригодные для купания пляжи и зоны отдыха. На этот раз корреспондент «КП-Нижний Новгород» отправился смотреть пляжи Канавинского района, куда приходят купаться не только местные, но и жители соседних районов. Четыре официальных пляжных зоны расположены на трех озерах — Сортировочном, Больничном и Мещерском. Для удобства нижегородцев определяем лучший пляж среди представленных.
Пляж на Архангельской.
Фото: Мария СОРОКИНА
Это ближайший из двух пляжей на озере Сортировочном относительно остановки общественного транспорта. Пешком до него можно дойти за 7 минут. По пути встречаются киоски с шаурмой и кафе со странными вывесками, но на самом пляже нестационарных торговых точек нет. С улицы Таллинской попадаем сразу на спортивные площадки. Вышка и будка спасателя видны издалека, а сам он наблюдает за отдыхающими то с берега, то с воды. На пляже очень приятный, отборный чистый песок — он совсем как на фото в рекламных буклетах.
Песок на пляже очень чистый.
Фото: Мария СОРОКИНА
На деревянных элементах лежаков полопалась краска, но в целом зона отдыха смотрится прилично. Навесы отсутствуют, поэтому уместно будет прихватить с собой пляжный зонт. Вода прозрачная, хорошо видно песчаное чистое дно. Имеются раздевалки и «лягушатник». Туалеты и детскую зону заметить непросто — они расположены среди деревьев, за границами пляжной зоны.
Неподалеку находится детская площадка.
Фото: Мария СОРОКИНА
Для удобства отдыхающих установлены схема пляжа и указатели. Поблизости также находятся заросли облепихи, вейк-парк и еще одна детская площадка.
Оценка "КП": пляж на Архангельской.
Пляж "Березовая роща"
Фото: Мария СОРОКИНА
В паре минут ходьбы, недалеко от конно-спортивного комплекса «Надежда» находится еще один пляж. Он был открыт в 2022 году и выглядит действительно новым. На береговой линии протяженностью порядка 250 метров размещены детские и спортивные зоны, более 30 лежаков, навесы, арт-объект «Крокодил», лавочки с урнами и многое другое.
На пляже есть арт-объект "Крокодил".
Фото: Мария СОРОКИНА
Для отдыхающих предусмотрено более 30 лежаков.
Фото: Мария СОРОКИНА
По воде плавают кряквы с выводком, местных купальщиков они почти не боятся.
На деревьях висят прожекторы, что делает пляж безопасным для купания и в темное время суток. По дороге вдоль пляжа устраивают прогулки на лошадях — это делает территорию еще более живописной.
Рядом с пляжем устраивают прогулки на лошадях.
Фото: Мария СОРОКИНА
К минусам объекта можно отнести отсутствие навигации, неоднородный песок с травянистыми участками, отсутствие нестационарных кафе и фургончиков с мороженым.
Оценка "КП": пляж "Березовая роща".
Пляж на Мещерском озере.
Фото: Мария СОРОКИНА
Наверное, это самое популярное озеро в районе. Поблизости находятся фок, футбольный стадион, школа и торговые центры, что делает территорию посещаемой в любое время года. Даже в дождливые и пасмурные дни здесь можно встретить влюбленные парочки, спасающиеся от непогоды под навесами.
Молодежь любит сидеть под навесами.
Фото: Мария СОРОКИНА
Естественно, такая популярность сказывается на состоянии самого пляжа — песок с мусором, к берегу прибились водоросли.
В воде плавают водоросли.
Фото: Мария СОРОКИНА
На обратном пути попадаются сломанные качели — кто-то не рассчитал свои возможности или нарочно испортил игровой элемент.
На пляже сломаны качели.
Фото: Мария СОРОКИНА
Спасательная вышка отсутствует, но медицинский пункт имеется. Висит плакат-напоминание: не мусорить, не разводить костры, не выгуливать собак, не распивать спиртное, не курить, не оставлять автомобили, играть в спортивные игры в строго определенных местах и соблюдать правила безопасного нахождения на воде.
В целом, вся территория вокруг Мещерского озера благоустроена. Здесь можно не только купаться, но и заниматься разными видами спорта. Например, на противоположном от пляжа берегу работает вейк-парк.
Оценка "КП": Мещерское озеро.
Пляж на озере Больничном.
Фото: Мария СОРОКИНА
Водоем с говорящим названием находится рядом с городской больницей №39 и его хорошо видно с Московского шоссе. Пляж маленький, но все необходимое здесь попытались уместить. Уютной зону отдыха делают деревянные трапики, пергола с навесом, многочисленные лавочки и урны. Детская поликлиника совсем рядом, но юным посетителям здесь может быть скучновато. Единственный игровой элемент — пиратский корабль, да и тот не выглядит безопасным (острые углы, отсутствует несколько досок).
Детский кораблик не выглядит безопасным.
Фото: Мария СОРОКИНА
Ввиду близости автомобильной дороги вода здесь не очень чистая — это видно даже по «лягушатнику», который частично покрылся илом. По состоянию на 20 июня вода здесь непригодна для купания.
Нижняя часть "лягушатника" частично покрылась илом.
Фото: Мария СОРОКИНА
Спортивная стенка на пляже есть, но ее трудно заметить в тени деревьев. Место спасателя вакантно, висит соответствующее объявление.
Стенка для занятий спортом спрятана в тени деревьев.
Фото: Мария СОРОКИНА
Оценка "КП": Больничное озеро
По совокупности баллов получается, что в целом почти все пляжи района довольно неплохие, в особенности на озере Сортировочном. Тем не менее, пляжная зона на Мещерке хоть и выглядит немного уставшей от людей, тоже подходит для летнего отдыха. Территория у Больничного озера также является приятным оазисом среди городского шума, но до топового места пока не дотягивает.
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