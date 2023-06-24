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24 июня 2023 4:00

Пляжный ревизорро 2023: выбираем лучший пляж в Канавинском районе

«Комсомолка» продолжает составлять рейтинг комфортных мест для купания в Нижнем Новгороде
Мария СОРОКИНА
В Канавинском районе города имеется 4 пляжа.

В Канавинском районе города имеется 4 пляжа.

Фото: Мария СОРОКИНА

Официально купальный сезон 2023 стартовал в Нижнем Новгороде с наступлением лета. Почти во всех районах города есть пригодные для купания пляжи и зоны отдыха. На этот раз корреспондент «КП-Нижний Новгород» отправился смотреть пляжи Канавинского района, куда приходят купаться не только местные, но и жители соседних районов. Четыре официальных пляжных зоны расположены на трех озерах — Сортировочном, Больничном и Мещерском. Для удобства нижегородцев определяем лучший пляж среди представленных.

Сортировочное озеро, пляж на Архангельской

Пляж на Архангельской.

Пляж на Архангельской.

Фото: Мария СОРОКИНА

Это ближайший из двух пляжей на озере Сортировочном относительно остановки общественного транспорта. Пешком до него можно дойти за 7 минут. По пути встречаются киоски с шаурмой и кафе со странными вывесками, но на самом пляже нестационарных торговых точек нет. С улицы Таллинской попадаем сразу на спортивные площадки. Вышка и будка спасателя видны издалека, а сам он наблюдает за отдыхающими то с берега, то с воды. На пляже очень приятный, отборный чистый песок — он совсем как на фото в рекламных буклетах.

Песок на пляже очень чистый.

Песок на пляже очень чистый.

Фото: Мария СОРОКИНА

На деревянных элементах лежаков полопалась краска, но в целом зона отдыха смотрится прилично. Навесы отсутствуют, поэтому уместно будет прихватить с собой пляжный зонт. Вода прозрачная, хорошо видно песчаное чистое дно. Имеются раздевалки и «лягушатник». Туалеты и детскую зону заметить непросто — они расположены среди деревьев, за границами пляжной зоны.

Неподалеку находится детская площадка.

Неподалеку находится детская площадка.

Фото: Мария СОРОКИНА

Для удобства отдыхающих установлены схема пляжа и указатели. Поблизости также находятся заросли облепихи, вейк-парк и еще одна детская площадка.

Оценка "КП": пляж на Архангельской.

Оценка "КП": пляж на Архангельской.

Сортировочное озеро, «Березовая роща»

Пляж "Березовая роща"

Пляж "Березовая роща"

Фото: Мария СОРОКИНА

В паре минут ходьбы, недалеко от конно-спортивного комплекса «Надежда» находится еще один пляж. Он был открыт в 2022 году и выглядит действительно новым. На береговой линии протяженностью порядка 250 метров размещены детские и спортивные зоны, более 30 лежаков, навесы, арт-объект «Крокодил», лавочки с урнами и многое другое.

На пляже есть арт-объект "Крокодил".

На пляже есть арт-объект "Крокодил".

Фото: Мария СОРОКИНА

Для отдыхающих предусмотрено более 30 лежаков.

Для отдыхающих предусмотрено более 30 лежаков.

Фото: Мария СОРОКИНА

По воде плавают кряквы с выводком, местных купальщиков они почти не боятся.

На деревьях висят прожекторы, что делает пляж безопасным для купания и в темное время суток. По дороге вдоль пляжа устраивают прогулки на лошадях — это делает территорию еще более живописной.

Рядом с пляжем устраивают прогулки на лошадях.

Рядом с пляжем устраивают прогулки на лошадях.

Фото: Мария СОРОКИНА

К минусам объекта можно отнести отсутствие навигации, неоднородный песок с травянистыми участками, отсутствие нестационарных кафе и фургончиков с мороженым.

Оценка "КП": пляж "Березовая роща".

Оценка "КП": пляж "Березовая роща".

Мещерское озеро

Пляж на Мещерском озере.

Пляж на Мещерском озере.

Фото: Мария СОРОКИНА

Наверное, это самое популярное озеро в районе. Поблизости находятся фок, футбольный стадион, школа и торговые центры, что делает территорию посещаемой в любое время года. Даже в дождливые и пасмурные дни здесь можно встретить влюбленные парочки, спасающиеся от непогоды под навесами.

Молодежь любит сидеть под навесами.

Молодежь любит сидеть под навесами.

Фото: Мария СОРОКИНА

Естественно, такая популярность сказывается на состоянии самого пляжа — песок с мусором, к берегу прибились водоросли.

В воде плавают водоросли.

В воде плавают водоросли.

Фото: Мария СОРОКИНА

На обратном пути попадаются сломанные качели — кто-то не рассчитал свои возможности или нарочно испортил игровой элемент.

На пляже сломаны качели.

На пляже сломаны качели.

Фото: Мария СОРОКИНА

Спасательная вышка отсутствует, но медицинский пункт имеется. Висит плакат-напоминание: не мусорить, не разводить костры, не выгуливать собак, не распивать спиртное, не курить, не оставлять автомобили, играть в спортивные игры в строго определенных местах и соблюдать правила безопасного нахождения на воде.

В целом, вся территория вокруг Мещерского озера благоустроена. Здесь можно не только купаться, но и заниматься разными видами спорта. Например, на противоположном от пляжа берегу работает вейк-парк.

Оценка "КП": Мещерское озеро.

Оценка "КП": Мещерское озеро.

Озеро Больничное

Пляж на озере Больничном.

Пляж на озере Больничном.

Фото: Мария СОРОКИНА

Водоем с говорящим названием находится рядом с городской больницей №39 и его хорошо видно с Московского шоссе. Пляж маленький, но все необходимое здесь попытались уместить. Уютной зону отдыха делают деревянные трапики, пергола с навесом, многочисленные лавочки и урны. Детская поликлиника совсем рядом, но юным посетителям здесь может быть скучновато. Единственный игровой элемент — пиратский корабль, да и тот не выглядит безопасным (острые углы, отсутствует несколько досок).

Детский кораблик не выглядит безопасным.

Детский кораблик не выглядит безопасным.

Фото: Мария СОРОКИНА

Ввиду близости автомобильной дороги вода здесь не очень чистая — это видно даже по «лягушатнику», который частично покрылся илом. По состоянию на 20 июня вода здесь непригодна для купания.

Нижняя часть "лягушатника" частично покрылась илом.

Нижняя часть "лягушатника" частично покрылась илом.

Фото: Мария СОРОКИНА

Спортивная стенка на пляже есть, но ее трудно заметить в тени деревьев. Место спасателя вакантно, висит соответствующее объявление.

Стенка для занятий спортом спрятана в тени деревьев.

Стенка для занятий спортом спрятана в тени деревьев.

Фото: Мария СОРОКИНА

Оценка "КП": Больничное озеро

Оценка "КП": Больничное озеро

По совокупности баллов получается, что в целом почти все пляжи района довольно неплохие, в особенности на озере Сортировочном. Тем не менее, пляжная зона на Мещерке хоть и выглядит немного уставшей от людей, тоже подходит для летнего отдыха. Территория у Больничного озера также является приятным оазисом среди городского шума, но до топового места пока не дотягивает.

Еще больше о пляжах Нижнего Новгорода читайте в других материалах «Комсомолки».

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