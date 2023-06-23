Пляжный ревизорро 2023: Оцениваем озера Автозаводского района

На Автозаводе отдохнуть у воды можно на пяти муниципальных пляжах.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Начало лета в этом году выдалось не самым теплым – многие нижегородцы до сих пор не начали купальный сезон, хотя с момента его официального открытия прошло уже больше трех недель. В этом году в Нижнем Новгороде открыто 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. На этой неделе «Комсомолка» начинает традиционные рейды по городским водоемам: мы оценим, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура, насколько чистые вода и берег. Подчеркнем, что мы не оценивали состав воды – этим занимаются специалисты в лабораториях. Кстати, по данным на 20 июня, Роспотребнадзор не рекомендует купаться только в одном озере – Больничном, что на Московском шоссе. В остальных водоемах Нижнего Новгорода вода соответствует всем необходимым нормам. И первой точкой на нашей пляжной карте стал Автозаводский район – с него и начнем.
Озеро, известное в народе под названием «Земснаряд», в прошлые годы прославилось тем, что люди после купания в нем покрывались сыпью, от которой зудит все тело. Такие симптомы вызывают личинки гельминтов-церкарий, которых разносят утки. Эта история повторяется каждое лето, однако отдыхающих меньше не становится.
Старенькие грибочки.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В любой жаркий день весь берег озера усыпан отдыхающими, а на мелководье плещется огромное количество детей, благо здесь есть обустроенный «лягушатник».
Здесь есть небольшой лягушатник для детей.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В этот раз на улице было всего 15 градусов тепла, поэтому из людей на берегу была только семья с малышом, кормившая уток у воды. К слову, вода в озере чистая, прозрачная, дно песчаное. Какого-либо мусора мы не увидели.
На берегу даже установлена спасательная вышка.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Вся инфраструктура пляжа осталась еще с советских времен: по берегу разбросано несколько грибочков, есть пара раздевалок, один биотуалет и спасательный пост. Из современного – деревянная вышка для спасателей, расположенная в непосредственной близости от воды. Также здесь есть маленький детский спортивный комплекс, который явно предусматривает наличие каких-либо снарядов кроме лестницы, но их нет. Поэтому сия конструкция больше выполняет декоративную функцию.
Пляж на озере Земснаряд.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Неподалеку работает прокат катамаранов, а на противоположном берегу можно поиграть в пляжный волейбол. Точек общественного питания на самом пляже нет, но напротив озера у входа в парк расположено кафе, рядом также есть минимаркет с фастфудом, чуть дальше, за трамвайными путями - магазин «Пятерочка».
Оценка "КП": озеро Земснаряд.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Несколько лет назад здесь было выполнено благоустройство, поэтому тут всё по-современному: на песке стоит около полусотни лежаков, есть две раздевалки и спасательный пост.
Здесь есть несколько десятков лежаков.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Чуть подальше можно отдохнуть на скамейке под навесами или прогуляться по дорожке в тени деревьев.
Пляж на проспекте Молодежном благоустраивали недавно.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
По соседству с пляжем за ограждением большая современная детская площадка – настоящий рай для юных непосед! Однако нижегородцам с детьми придется выбирать: либо площадка, либо пляж. Позагорать на шезлонге, приглядывая оттуда за детьми, не получится – площадка с пляжа не просматривается. Но и на берегу ребята найдут, чем заняться: можно играть в песок, а можно плескаться в довольно просторном «лягушатнике».
Недалеко есть большая современная детская площадка.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
С другой стороны берега есть место для игры в футбол или волейбол, а вот найти туалет оказалось не так-то просто – как выяснилось, единственная кабинка притулилась под деревьями рядом с детской площадкой. Ну, и на том спасибо.
Туалет удалось найти уже за границами пляжа.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Ближайший магазин находится в жилом комплексе через дорогу буквально в 150 метрах. Здесь же расположено несколько аптек.
Оценка "КП": пляж на пр. Молодежном.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
На общественном транспорте добраться сюда весьма проблематично, поскольку от ближайшей остановки придется топать километра полтора. При этом половина пути будет пролегать по территории, которая, мягко говоря, не располагает к променаду. Слева – гаражный массив, стихийные парковки большегрузов, справа – большой глубокий овраг, дальше – промзона. По территории бегают стаи собак, прикормленных местными сторожами. Лучше всего сюда ехать на машине - правда, дорога оставляет желать лучшего: асфальт сильно разбит, и временами приходится снижать скорость до минимальной, чтобы не убить подвеску.
Дорога к реке оставляет желать лучшего.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
На самой территории время будто застыло: грибочки, железные детские карусели, в который раз тщательно выкрашенные поверх облупленной краски, спасательный пункт и туалет в виде башенки замка – все это стоит здесь с 80-х годов прошлого века.
Большая часть инфраструктуры осталась еще со времен СССР.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Есть несколько элементов благоустройства из нулевых: лавочки и небольшой детский игровой комплекс, и совсем современное – большие черные урны.
Зона отдыха на улице Фучика.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Однако здесь вполне уютно, нет ощущения заброшенности. А загорать и вовсе одно удовольствие – берег расположен под крутым уклоном, что обеспечит ровный загар.
Берег находится под уклоном, поэтому загорать здесь самое то!
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
На берегу нет мусора и чистый песок, есть раздевалка и туалет, а также волейбольная и детская площадки. Правда, искупаться вряд ли удастся: заход в воду очень сильно зарос травой, а на дне, как говорят знающие люди, - ила по пояс.
Так выглядит берег.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Как нам рассказал спасатель – общительный пенсионер, читавший книгу на скамейке, хороший заход в воду есть чуть дальше, и купаться все ходят туда. Впрочем, это место заявлено как зона отдыха, а не пляж, поэтому воду и состояние дна мы оценивать не будем.
Оценка "КП": зона отдыха на Оке, улица Фучика.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Небольшой пруд в парке «Три семерки» - излюбленное место отдыха всех местных жителей. Пляж находится прямо перед ФОКом «Северная звезда», в стороне от главного входа и детского городка.
Озеро находится рядом с ФОКом.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Инфраструктура здесь довольно скромная, но есть все, что необходимо: несколько лавочек, грибочки, пара раздевалок, спасательный пост и туалет.
Пляж в парке "Три семерки".
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Чуть в стороне находится небольшой комплекс для воркаута, а вот волейбольной площадки здесь нет.
Рядом с пляжем можно позаниматься спортом.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Вода прозрачная, песок и дно чистые. Для безопасности малышей в воде предусмотрено ограждение. Детской площадки на самом пляже нет, но можно погулять в красивом большом городке, расположенном в начале парка, где также работают аттракционы.
Есть лягушатник.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
На озере есть прокат катамаранов, а вот за едой придется идти в кафе или ларек фастфуда, расположенные на входе в парк.
Оценка "КП": озеро в парка им. 777-летия Нижнего Новгорода
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Улица Пермякова на окраине микрорайона Северного преобразилась в 2021 году: здесь появились тротуар, велодорожка, освещение, детские и спортивные площадки.
Сама улица преобразилась в 2021 году.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В этом году на Пермяковском озере была обустроена зона отдыха – она находится в самом конце променада, напротив НПО «Волга». Пляж здесь не очень большой, но уютный: по всей его длине выстроился ряд шезлонгов под навесами, сбоку – небольшой детский спортивно-игровой комплекс и спасательный пост.
Зону отдыха на Пермяковском озере благоустроили в этом году.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Под ногами свежий песочек, а в самом водоеме чистая прозрачная вода, в которой целыми семействами плавают утки.
На пляже стоит игровой комплекс для детей.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Здесь есть велопарковка, а вот туалета и кабинок для переодевания мы не заметили.
Оценка "КП": Пермяковское озеро
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В ближайших публикациях мы расскажем о пляжах Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.