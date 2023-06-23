Пляжный ревизорро 2023: Оцениваем озера Автозаводского района

На Автозаводе отдохнуть у воды можно на пяти муниципальных пляжах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Начало лета в этом году выдалось не самым теплым – многие нижегородцы до сих пор не начали купальный сезон, хотя с момента его официального открытия прошло уже больше трех недель. В этом году в Нижнем Новгороде открыто 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. На этой неделе «Комсомолка» начинает традиционные рейды по городским водоемам: мы оценим, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура, насколько чистые вода и берег. Подчеркнем, что мы не оценивали состав воды – этим занимаются специалисты в лабораториях. Кстати, по данным на 20 июня, Роспотребнадзор не рекомендует купаться только в одном озере – Больничном, что на Московском шоссе. В остальных водоемах Нижнего Новгорода вода соответствует всем необходимым нормам. И первой точкой на нашей пляжной карте стал Автозаводский район – с него и начнем.

Первое парковое озеро на улице Смирнова

Озеро, известное в народе под названием «Земснаряд», в прошлые годы прославилось тем, что люди после купания в нем покрывались сыпью, от которой зудит все тело. Такие симптомы вызывают личинки гельминтов-церкарий, которых разносят утки. Эта история повторяется каждое лето, однако отдыхающих меньше не становится.

Старенькие грибочки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В любой жаркий день весь берег озера усыпан отдыхающими, а на мелководье плещется огромное количество детей, благо здесь есть обустроенный «лягушатник».

Здесь есть небольшой лягушатник для детей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В этот раз на улице было всего 15 градусов тепла, поэтому из людей на берегу была только семья с малышом, кормившая уток у воды. К слову, вода в озере чистая, прозрачная, дно песчаное. Какого-либо мусора мы не увидели.

На берегу даже установлена спасательная вышка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вся инфраструктура пляжа осталась еще с советских времен: по берегу разбросано несколько грибочков, есть пара раздевалок, один биотуалет и спасательный пост. Из современного – деревянная вышка для спасателей, расположенная в непосредственной близости от воды. Также здесь есть маленький детский спортивный комплекс, который явно предусматривает наличие каких-либо снарядов кроме лестницы, но их нет. Поэтому сия конструкция больше выполняет декоративную функцию.

Пляж на озере Земснаряд. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Неподалеку работает прокат катамаранов, а на противоположном берегу можно поиграть в пляжный волейбол. Точек общественного питания на самом пляже нет, но напротив озера у входа в парк расположено кафе, рядом также есть минимаркет с фастфудом, чуть дальше, за трамвайными путями - магазин «Пятерочка».

Оценка "КП": озеро Земснаряд. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Второе парковое озеро на проспекте Молодежном

Несколько лет назад здесь было выполнено благоустройство, поэтому тут всё по-современному: на песке стоит около полусотни лежаков, есть две раздевалки и спасательный пост.

Здесь есть несколько десятков лежаков. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Чуть подальше можно отдохнуть на скамейке под навесами или прогуляться по дорожке в тени деревьев.

Пляж на проспекте Молодежном благоустраивали недавно. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По соседству с пляжем за ограждением большая современная детская площадка – настоящий рай для юных непосед! Однако нижегородцам с детьми придется выбирать: либо площадка, либо пляж. Позагорать на шезлонге, приглядывая оттуда за детьми, не получится – площадка с пляжа не просматривается. Но и на берегу ребята найдут, чем заняться: можно играть в песок, а можно плескаться в довольно просторном «лягушатнике».

Недалеко есть большая современная детская площадка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

С другой стороны берега есть место для игры в футбол или волейбол, а вот найти туалет оказалось не так-то просто – как выяснилось, единственная кабинка притулилась под деревьями рядом с детской площадкой. Ну, и на том спасибо.

Туалет удалось найти уже за границами пляжа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ближайший магазин находится в жилом комплексе через дорогу буквально в 150 метрах. Здесь же расположено несколько аптек.

Оценка "КП": пляж на пр. Молодежном. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Зона отдыха на Оке (улица Фучика)

На общественном транспорте добраться сюда весьма проблематично, поскольку от ближайшей остановки придется топать километра полтора. При этом половина пути будет пролегать по территории, которая, мягко говоря, не располагает к променаду. Слева – гаражный массив, стихийные парковки большегрузов, справа – большой глубокий овраг, дальше – промзона. По территории бегают стаи собак, прикормленных местными сторожами. Лучше всего сюда ехать на машине - правда, дорога оставляет желать лучшего: асфальт сильно разбит, и временами приходится снижать скорость до минимальной, чтобы не убить подвеску.

Дорога к реке оставляет желать лучшего. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На самой территории время будто застыло: грибочки, железные детские карусели, в который раз тщательно выкрашенные поверх облупленной краски, спасательный пункт и туалет в виде башенки замка – все это стоит здесь с 80-х годов прошлого века.

Большая часть инфраструктуры осталась еще со времен СССР. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Есть несколько элементов благоустройства из нулевых: лавочки и небольшой детский игровой комплекс, и совсем современное – большие черные урны.

Зона отдыха на улице Фучика. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Однако здесь вполне уютно, нет ощущения заброшенности. А загорать и вовсе одно удовольствие – берег расположен под крутым уклоном, что обеспечит ровный загар.

Берег находится под уклоном, поэтому загорать здесь самое то! Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На берегу нет мусора и чистый песок, есть раздевалка и туалет, а также волейбольная и детская площадки. Правда, искупаться вряд ли удастся: заход в воду очень сильно зарос травой, а на дне, как говорят знающие люди, - ила по пояс.

Так выглядит берег. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как нам рассказал спасатель – общительный пенсионер, читавший книгу на скамейке, хороший заход в воду есть чуть дальше, и купаться все ходят туда. Впрочем, это место заявлено как зона отдыха, а не пляж, поэтому воду и состояние дна мы оценивать не будем.

Оценка "КП": зона отдыха на Оке, улица Фучика. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода

Небольшой пруд в парке «Три семерки» - излюбленное место отдыха всех местных жителей. Пляж находится прямо перед ФОКом «Северная звезда», в стороне от главного входа и детского городка.

Озеро находится рядом с ФОКом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Инфраструктура здесь довольно скромная, но есть все, что необходимо: несколько лавочек, грибочки, пара раздевалок, спасательный пост и туалет.

Пляж в парке "Три семерки". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Чуть в стороне находится небольшой комплекс для воркаута, а вот волейбольной площадки здесь нет.

Рядом с пляжем можно позаниматься спортом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вода прозрачная, песок и дно чистые. Для безопасности малышей в воде предусмотрено ограждение. Детской площадки на самом пляже нет, но можно погулять в красивом большом городке, расположенном в начале парка, где также работают аттракционы.

Есть лягушатник. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На озере есть прокат катамаранов, а вот за едой придется идти в кафе или ларек фастфуда, расположенные на входе в парк.

Оценка "КП": озеро в парка им. 777-летия Нижнего Новгорода Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пермяковское озеро

Улица Пермякова на окраине микрорайона Северного преобразилась в 2021 году: здесь появились тротуар, велодорожка, освещение, детские и спортивные площадки.

Сама улица преобразилась в 2021 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В этом году на Пермяковском озере была обустроена зона отдыха – она находится в самом конце променада, напротив НПО «Волга». Пляж здесь не очень большой, но уютный: по всей его длине выстроился ряд шезлонгов под навесами, сбоку – небольшой детский спортивно-игровой комплекс и спасательный пост.

Зону отдыха на Пермяковском озере благоустроили в этом году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Под ногами свежий песочек, а в самом водоеме чистая прозрачная вода, в которой целыми семействами плавают утки.

На пляже стоит игровой комплекс для детей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здесь есть велопарковка, а вот туалета и кабинок для переодевания мы не заметили.

Оценка "КП": Пермяковское озеро Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В ближайших публикациях мы расскажем о пляжах Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.