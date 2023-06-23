«ГАЗель» сгорела в Нижнем Новгороде из-за поломки в электрике

«ГАЗель» вспыхнула на улице Акимова. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде из-за поломки в электрике полностью сгорела «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– 22 июня в 16.50 на улице Акимова в Нижнем Новгороде вспыхнула «ГАЗель». На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автомобиль горел по всей площади, – отмечают в ведомстве.

Пожар на площади 10 квадратных метров тушили шесть человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на площади 10 квадратных метров тушили шесть человек с помощью одной пожарной машины. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Но машина сгорела почти полностью, плохо сохранились и кабина, и каркас кузова «ГАЗели».

Как отмечают в региональном МЧС, предположительной причиной возгорания является неисправность электрооборудования автомобиля.

Предположительной причиной возгорания является неисправность электрооборудования автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее мы сообщали о том, что в районе Стригинского моста в Нижнем Новгороде днем 5 июня загорелась фура. Большегруз стоял на обочине, от него исходил густой черный дым, в кабине происходило открытое горение. Рядом с местом происшествия образовалась огромная пробка.

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