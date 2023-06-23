«Мы – команда»

За активную работу руководство АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» поощрило актив Молодежного совета поездкой в парк-отель «Морозовский». В преддверии Дня молодежи 17-18 июня там прошел рабочий форум, в котором приняло участие 45 приборостроителей.

В течение года молодежь АПЗ участвует в субботниках, волонтерских акциях, организовывает различные мероприятия для приборостроителей. Эта активная команда приехала в «Морозовский», чтобы провести выходные в компании единомышленников.

В программу форума входили квест-игра, микст-соревнования по пляжному волейболу. В свободное время ребята купались в пруду, катались на катамаранах и сап-бордах, прогуливались на лошадях.

Вечером три команды из членов МС соревновались в караоке-квизе. А завершился насыщенный день дискотекой.

Мнения

Алина Ракова, монтажник РЭАиП цеха №37:

– Квест-игра была интересной. Мы проходили испытания различной сложности, но благодаря сплоченной команде справились со всеми заданиями.

Татьяна Фролкина, делопроизводитель АХО:

– Я недавно на заводе, но уже успела в составе команды МС поработать на субботнике в сквере Пландина, волонтерить на дне рождения завода и участвовать во многих других социальных проектах. Спасибо руководству завода за такое вознаграждение нашей деятельности.

Кирилл Кутузов, оператор станков с ПУ цеха №56:

– Крутой музыкальный вечер с караоке, для меня было интересно работать в команде в таком формате. Понравились вопросы с подковыркой о музыкальной сфере, а еще мы вспомнили и исполнили множество классных песен. Вечер удался!

Екатерина Ядрова

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