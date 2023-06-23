Из практикантов в рабочие

Для студентов приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума Арзамаса завершилась производственная практика в АО «АПЗ». В этот раз завод принял 95 человек.

На Арзамасском приборостроительном заводе студентам рады. Перенос учебного процесса в условия, максимально схожие с обстановкой будущей профессиональной деятельности, – обязательный этап на пути получения профессионального образования.

В зависимости от получаемого профиля образования второкурсников АКТТ и третьекурсников АПК распределили по цехам №№37, 41, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 64, 65, а также в службу метрологии и отдел технического контроля. Практику проходили по специальностям: оператор станков с ПУ, токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, слесарь-сборщик авиационных приборов, регулировщик РЭАиП.

Для студентов-практикантов был установлен четырехчасовой рабочий день.

Часть ребят во время производственной практики изъявила желание остаться на АПЗ, они написали заявления о приеме на работу. Сейчас трудятся учениками, за каждым из них закреплен наставник, в скором времени им предстоит сдать экзамен на разряд.

Комментарии

Владимир Захаров, начальник цеха №42:

– К нам в цех постоянно приходят студенты на практику, и я считаю, что мы должны уделять им максимум внимания, чтобы передать знания, которыми обладаем сами. Эти же задачи ставлю и своим подчиненным, мастерам, которые взаимодействуют с ребятами на своих участках.

С каждым из студентов беседую лично. Много таких, которые заинтересованы в работе на предприятии.

Перед тем как им будет доверена сборка, они изучают техпроцесс, проходят инструктажи по технике безопасности, под руководством опытных наставников постигают азы профессии. Стараемся им помочь во всем.

Практика в любом деле полезна и нужна, тем более для молодых. Благодаря ей студент может понять, стоит ли ему работать в этой сфере или нет. У нас уже трудятся учениками несколько студентов АПК, в июле у них квалификационные испытания.

Надежда Леднева, мастер сборочного участка №9 цеха №49:

– В этом году в цех пришли грамотные ребята. Многие написали заявление о трудоустройстве, сдали на разряд и сейчас показывают неплохие результаты в работе. Есть и те, кто оставил за собой право продолжить учиться.

Надеюсь, что после прохождения практики у студентов осталось хорошее впечатление от завода и по окончании колледжа они пополнят ряды приборостроителей.

Евгений Железнов, студент АПК, ученик токаря-расточника цеха №65:

– Мне понравилось на заводе с первого дня, встретили на участке хорошо. Практика началась со знакомства с наставником, документацией, оборудованием. Первое время только наблюдал за работой, а теперь мне доверяют делать детали. В будущем сдам на разряд и буду работать дальше.

Алла Уракова, студентка АКТТ:

– Когда мы пришли на практику, для нас провели ознакомительную экскурсию по цеху, познакомили с направлением работы. На практике я уже несколько недель и сделала для себя вывод, что хочу трудоустроиться именно на АПЗ.

Наталья Глазунова

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