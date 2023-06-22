Врачи рассказали о состоянии 20-летнего курьера, сбитого трактором в центре Нижнего Новгорода. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Накануне в самом центре Нижнего Новгорода трактор-погрузчик сбил 20-летнего курьера. В результате молодой человек попал в больницу.

- 21 июня у дома № 7 на площади Свободы в Нижнем Новгороде водитель трактора-погрузчика, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – С травмами 20-летний парень был доставлен в больницу имени Семашко.

Спустя сутки молодой человек все еще остается в больнице. Медики рассказали о его состоянии.

- В результате ДТП пациент получил черепно-мозговую травму, он находился в тяжелом состоянии, - рассказали в Нижегородской областной больнице имени Семашко. - После проведения осмотра специалистами молодой человек был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В настоящий момент пациент продолжает проходить лечение в профильном отделении больницы, он находится в сознании. Медики прилагают все возможные усилия для сохранения и восстановления его здоровья.