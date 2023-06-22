С начала года число утонувших в Нижегородской области выросло в два раза. Фото: Оксана ЗУЙКО

Летние месяцы – это особенно жаркая пора для спасателей. Купания в неположенных местах, лесные пожары и пал сухой травы – вот лишь малая часть проблем, с которыми каждый день приходится сталкиваться сотрудникам МЧС. О том, как сейчас обстоят дела в Нижегородской области, рассказал начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

Лесные пожары

В этом году количество природных пожаров в Нижегородской области выросло в два раза. По данным на 19 июня, в регионе было зафиксировано 23 лесных пожара, 17 из которых произошли на землях государственного лесного фонда. Огнем было пройдено свыше 17 га.

- Кроме того, в этом году на территории региона зарегистрировано 400 пожаров сухой травы, - рассказал Валерий Синьков. - Площадь, пройденная огнем, составила более 399 га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 42%. Чаще всего они происходили на землях населенных пунктов, сельскохозяйственных и водных объектах.

К сожалению, не обошлось и без случаев, когда огонь перекидывался с сухой травы на жилые дома. В результате, огнем было повреждено 14 домов, 13 хозяйственных построек и один автомобиль. Один нижегородец пострадал во время такого пожара.

- Осложнение обстановки во многом обусловлено быстрым сходом снежного покрова на юге нашего региона и теплой погодой, зачастую ветреной, - отметил Валерий Синьков. - Но сами по себе пожары не происходят. Прямой причиной всему является человеческий фактор, незнание и несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности, а где-то и умышленные действия.

Первые утонувшие

Несмотря на то, что официальный купальный сезон в Нижегородской области начался меньше месяца назад, спасатели уже указывают на печальные последствия. С начала года на реках и озерах региона утонули уже 38 человек, среди которых трое детей. Еще 35 человек удалось спасти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на воде и число утонувших выросло в два раза.

- Все случаи гибели произошли на несанкционированных пляжах, - отметил Валерий Синьков. - Потенциальные жертвы - это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. В большинстве случаев - это купающиеся граждане в состоянии алкогольного опьянения.

Также в группе риска остаются дети. Буквально 17 июня один такой страшный случай произошел на озере Белое в Сормовском районе. Там утонул 11-летний ребенок. Как оказалось, дети отдыхали у воды без присмотра взрослых.

Чтобы избежать повторения трагедий, стоит купаться только на оборудованных пляжах. И ни в коем случае не заходить в воду в пьяном виде.

КСТАТИ

Нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф:

- на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

В случае нанесения крупного материального ущерба третьим лицам, а также вреда жизни и здоровью граждан законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В стране разработано мобильное приложение «МЧС России», являющийся личным помощником при ЧС. Это приложение помогает сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Оно позволяет вызвать экстренные службы в один клик, определить геолокацию пострадавшего и поделиться ей. Эти опции в экстренной ситуации жизненно необходимы! В мобильном приложении МЧС России легко сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при ЧС, узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков. Здесь можно изучить онлайн-карту рисков региона.