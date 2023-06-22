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Происшествия22 июня 2023 9:14

Бывший директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии за взятки

Также ему назначили штраф в размере 200 миллионов рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Бывший директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии за взятки

Бывший директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии за взятки

Фото: Иван Макеев

Экс-глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приговорен к 13 годам колонии по делу о взятках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, генеральный директор газотранспортной организации Вячеслав Югай подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере). В период с 2016 по 2020 года подсудимый неоднократно получал взятки в виде денег или какого-либо имущества. В его доме нашли дорогие телевизоры, планшеты и другую технику, а также дорогостоящие украшения. Более того, общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей. Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества.

7 июля 2020 года в Нижнем Новгороде был задержан Вячеслав Югай. Его увезли на допрос из собственного кабинета в разгар рабочего дня.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в сумме 200 миллионов рублей.

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