Бывший директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии за взятки Фото: Иван Макеев

Экс-глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приговорен к 13 годам колонии по делу о взятках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, генеральный директор газотранспортной организации Вячеслав Югай подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере). В период с 2016 по 2020 года подсудимый неоднократно получал взятки в виде денег или какого-либо имущества. В его доме нашли дорогие телевизоры, планшеты и другую технику, а также дорогостоящие украшения. Более того, общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей. Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества.

7 июля 2020 года в Нижнем Новгороде был задержан Вячеслав Югай. Его увезли на допрос из собственного кабинета в разгар рабочего дня.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в сумме 200 миллионов рублей.