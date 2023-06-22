Лето возвращается: Потепление до +23 градусов ожидается в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году лето в Нижнем Новгороде заметно задерживается. После одной теплой недели в начале июня, вот уже несколько недель в регионе солнечная, но прохладная погода. Днем столбики термометров не поднимаются выше +17 градусов. Однако уже к выходным лето вернется в Нижегородскую область.

- В пятницу, 23 июня, в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +21 градуса – рассказывают синоптики. – При этом будет стоять облачная погода с прояснениями. Дождей не ожидается.

Зато в субботу в регионе может грянуть настоящий ливень. В течение всего дня будет идти дождь, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Однако уже к воскресенью в Нижегородскую область придет летнее тепло.

- Днем в воскресенье в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +23 градусов, - обещают синоптики. – Весь день будет стоять солнечная погода, дождей не ожидается. В ночные часы столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов.

Похожая погода будет держаться на протяжении всей следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до +23…+24 градусов, а по ночам - +13…+15 градусов. При этом на протяжении всей недели вполне вероятны дожди.