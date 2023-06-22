20-летнего нижегородца сбил трактор в центре Нижнего Новгорода. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Неожиданная авария произошла в самом центре Нижнего Новгорода – здесь 20-летний парень угодил под трактор. Подробности аварии раскрыли в региональном УГИБДД.

- 21 июня у дома № 7 на площади Свободы в Нижнем Новгороде водитель трактора-погрузчика, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – С травмами 20-летний парень был доставлен в больницу имени Семашко.

Напомним, ранее мы писали, что смертельная автомобильная авария произошла под Нижним Новгородом поздним вечером 19 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, все случилось в 22:30 на 467 километре автодороги «Москва-Уфа» в Кстовском районе.

- По предварительной информации, автомобиль «Тойота» двигался от Нижнего Новгорода в сторону города Уфа. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на стоячее транспортное средство — тягач «Кенворт», - рассказали в пресс-службе ведомства.