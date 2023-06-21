«Раздался хлопок и повалил едкий дым»: Автобус едва не загорелся на ходу в Нижнем Новгороде

Рейсовый автобус задымился в Канавинском районе Фото: Мария СОРОКИНА

Рейсовый автобус №69 задымился прямо во время движения в микрорайоне Мещерское озеро 21 июня. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Нижний Новгород», который оказался в этом автобусе.

Инцидент произошел в 18:43, и только по счастливой случайности в автобусе было всего пять пассажиров.

- На задней площадке автобуса внезапно раздался резкий хлопок, после чего повалил едкий дым, - передает корреспондент «КП-НН». - Пассажиры закричали водителю, чтобы он открыл дверь, и выскочили из салона.

Как объяснила кондуктор автобуса, сработала система пожаротушения, а также добавила, что такое происходит уже не в первый раз. Предположительно, взорвался огнетушитель. В результате инцидента автобус задымился, возгорания не произошло. Пассажиры не пострадали, они пересели в следующий проезжающий автобус.

Чтобы узнать, что стало причиной происшествия, мы направили запрос в "Нижегородпассажиравтотранс".