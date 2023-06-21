Спортсмены из 54 регионов России съехались в Нижний Новгород на летние игры паралимпийцев. ФОТО: Дмитрий Сазонов.

Большое событие для всех любителей спорта – Нижний Новгород стал одной из площадок проведения летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На соревнования в столицу Приволжья съехались спортсмены из 54 регионов страны.

- Такие соревнования уже становятся традиционными. У нашей страны накоплен большой опыт организации массовых турниров. В регионах развивается современная инфраструктура для проведения тренировок и состязаний. Эта работа обязательна будет продолжена. Уверен, что впереди у участников игр напряженная, бескомпромиссная борьба, отличные возможности продемонстрировать свое мастерство, талант и силу духа, почувствовать себя единой, сплоченной командой, - зачитали на церемонии открытия приветственное послание президента.

К слову, Нижегородская область неслучайно была выбрана местом проведения этих соревнований. В регионе уделяется огромное внимание развитию паралимпийских видов спорта, а нижегородские спортсмены не раз становились призерами международных чемпионатов и паралимпиад.

- Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья спорт становится делом всей жизни, дарит надежду и дает силы преодолевать вызовы судьбы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мы рады, что Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» собрали у нас представителей более 50 регионов страны. Это не только позволит выявить сильнейших, но и поможет участникам найти новых друзей и единомышленников.

Стоит отметить, что соревнования летних паралимпийских игр проходят сейчас в 14 регионах страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Мордовия и другие субъекты. Их участниками станут свыше четырех тысяч спортсменов. Судьям предстоит выбрать лучших в 22 видах спорта. В Нижегородской области пройдут соревнования по пяти видам спорта – плаванию, теннису на колясках, триатлону, дзюдо и голболу.

Торжественная церемония открытия паралимпийских игр прошла на стадионе «Нижний Новгород». Зрителям показали театрализованную интерпретацию сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Также всем участникам показали видеовизитку о Нижнем Новгороде, где продемонстрировали главные городские достопримечательности, которые необходимо посетить каждому.

КОНКРЕТНО

Какие соревнования пройдут в Нижнем Новгороде?

- Плавание - с 21 по 25 июня, начало в 10.00 (бассейн СШОР «Заря», пл. Дзержинского, 6, Дзержинск, Нижегородская обл.);

- Теннис на колясках - с 21 по 24 июня, начало в 9.00 (Нижегородский спортивный центр «Теннис Парк», Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.33);

- Триатлон - 21 июня будут разыграны награды (Гребной канал, Нижний Новгород). Начало соревнований в 10.00;

- Дзюдо - 21 и 22 июня (НОУОР им. В.С. Тишина, Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 110б). Предварительные встречи будут проходить с 11.00 до 13.00. Начало финальных схваток в 14.00;

- Голбол - с 21 по 23 июня состоятся предварительные встречи, 24 и 25 июня – четверть- и полуфинальные игры, 26 июня – определение победителя (ФОК «Приокский», Нижний Новгород, пр. Гагарина, 119в). Начало соревнований в 9.00.