Толкач с двумя баржами протаранил ворота шлюза на Нижегородской ГЭС

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Теплоход-толкач с двумя баржами столкнулся с воротами шлюза Городецкого гидроузла 20 июня. На месте происшествия находятся сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Нижегородской области.

Сегодня диспетчер движения администрации Волжского бассейна сообщил о происшествии в дежурную часть Нижегородского ЛУ МВД на транспорте. По его словам, теплоход-толкач в прицепе с двумя баржами во время прохождения через камеру врезался в ворота шлюза на Нижегородской ГЭС.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Сотрудники транспортной полиции выехали на место происшествия. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В 2022 году мы рассказывали о подобном происшествии. Тогда белоснежный трёхпалубный теплоход «Илья Муромец», следовавший по маршруту «Москва - Кирельское», около 10:15 приблизился к шлюзу №15 вблизи Городца. Шло всё вполне привычно, но вдруг раздался скрип металла. Как оказалось, при заходе нос теплохода шкрябнул по пешеходному мостику верхних ремонтных ворот. Никаких серьёзных последствий это за собой не повлекло. Правда, мостик слегка изогнулся, а вот в носовой части теплохода облупилась краска, появилась вмятина и даже отлетели несколько букв из названия, получилось забавно: «Илья Мур».

Напомним, днем 7 мая 2023 года на редкость беспокойной выдалась речная прогулка для пассажиров теплохода «Илья Муромец» - судно село на мель возле Городца Нижегородской области. На борту находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

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