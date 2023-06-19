Угоняли иномарки и перебивали номера: На счету группировки из Нижнего Новгорода оказалось 59 преступлений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородский суд сегодня вынес приговор 12 нижегородцам, являвшимся членами организованной преступной группировки. На счету участников банды оказалось 59 преступлений.

- Городецким городским судом 12 жителе Нижегородской области признаны виновными в совершении 59 преступлений. Все они действовали в составе организованной преступной группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – На их счету оказалось 42 кражи, восемь случаев неправомерного завладениями автомобильными номерами и девять случаев идентификационного номера кузова.

По данным прокуратуры, с августа 2018 года по ноябрь 2019 года преступная группировка похищала автомобили у нижегородцев. В первую очередь, их интересовали иномарки корейского производства. Вскоре после угона они подделывали номера автомобилей и продавали их. В общей сложности, им и было похищено 20 автомобилей, за которые они выручили свыше 17 миллионов рублей. Не гнушались они и более мелкими кражами из гаражей.

- С учетом позиции прокурора семеро подсудимых получили от 4 до 8,5 лет в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Еще трое получили условные сроки, а двое остались на свободе. Им было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.