В Нижнем Новгороде 3-месячный щенок выпал с девятого этажа после суток в квартире новой хозяйки

Щенок погиб, прожив сутки у новой хозяйки. Фото предоставила Ольга Червякова.

В Нижнем Новгороде активно обсуждают очередной резонансный случай недобросовестного и безответственного обращения с братьями нашими меньшими. Трехмесячного щенка отдавали, казалось бы, в добрые руки, но уже спустя сутки его трупик лежал перед жилой многоэтажкой в Московском районе. Владелица то ли не знала о гибели собачки, то ли делала вид, что не в курсе произошедшего. Зоозащитники совместно с полицией пытаются выяснить, как щенок выпал из окна 9 этажа.

В новом доме щенок прожил сутки

Утром 6 июня под окнами многоэтажки прохожий обнаружил труп щенка. Молодой человек сфотографировал его и опубликовал снимок в сообществе по поиску домашних животных «Дорога домой».

- У дома 106 по улице Берёзовской первый день лежит мёртвый щенок в синем ошейнике. Может, кто-то узнает своего друга, - говорилось в сообщении.

Труп щенка обнаружил прохожий. Фото: скриншот

Волонтер Ольга Червякова сразу же узнала в нем свою подопечную — трехмесячную собачку Боню, которую пристроили буквально в выходные. Девушка приехала по указанному адресу. Продавцы расположенного в доме магазина рассказали ей, что видели, как щенок падал с высоты 9 этажа. Они осмотрели место падения, оценили траекторию и предположили, что малыша намеренно швырнули, ведь он упал не в траву под окнами, а заметно дальше, на тротуар. Работницы магазина сообщили о случившемся в полицию, но прямых доказательств жестокого обращения с животным у них не было. Со своей стороны, волонтеры решили не обвинять хозяйку Дарью заочно, но постарались выяснить, что произошло. Девушка клялась и божилась, что ничего не знала о гибели щенка.

- Она сказывала нам, что потеряла щенка и всю ночь ревела, пила успокоительное. В тот день она была на работе. Соседка говорит, дома у нее никого не было. Даже если щенок выпал в распахнутое окно — это, по меньшей мере, не очень ответственный поступок, оставлять все так и уходить на работу на целый день. Хотя бы сетку можно было повесить на 9 этаже. А если бы дома был ребенок?! Я не желаю ей сурового наказания, но собак бы больше не доверила, - заметила волонтер в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород».

«Врала на каждом шагу»

Собачка Боня появилась у Ольги весной. В майские праздники, как водится, люди приехали на дачу и увидели, что под крыльцом окутилась бездомная сука. Всех щенков хозяева дачи передали волонтерам. Зоозащитницы вложили деньги, чтобы подготовить малышей к пристройству. Щенков привили, обработали от клещей и гельминтов, затем сделали умилительные фото и распространили по соцсетям с целью найти любящих хозяев. Спустя какое-то время хвостатых начали разбирать, Боней тоже заинтересовались.

Волонтеры позаботились о щенках перед тем, как пристроить их. Фото предоставила Ольга Червякова.

- Мне показалась немного странной эта девушка Даша. Она захотела сразу забрать щенка, и эта настойчивость смутила. Обычно мы даем 2-3 дня обдумать решение. Первое время щенок будет скулить, обдирать все вокруг и много писаться. Это не понравится ни родным, ни соседям. Некоторые жалеют о своем решении и возвращают щенков, поэтому мы считаем, что в таком деле не нужна спешка, - сказала она.

Будущей хозяйке устроили мини-собеседование. По словам Ольги, девушка очень складно отвечала на вопросы - дескать, опыт есть, вопросов по уходу никаких. Волонтеров смутило, что собака крупной породы будет жить в однушке, но и здесь у Дарьи нашлись аргументы — раньше-то у нее вообще ротвейлер был.

- Сейчас анализирую и понимаю, что она даже квартиру свою волонтерам не показала. Увидев условия, они бы не стали ей отдавать щенка. Врала нам на каждом шагу. Сказала, что пока на работе, присмотрит соседка. Конечно, никакой соседки там не было. Естественно, мы сделали из этой ситуации выводы и еще раз убедились в том, что нужно тщательно следить, в какие руки попадает животное, - резюмировала волонтер.

В настоящее время зоозащитники пытаются выяснить, что на самом деле произошло с собакой. Скорее всего, допустившая гибель животного девушка избежит уголовной ответственности. Тем временем Дарью уже внесли в черные списки нескольких нижегородских приютов.