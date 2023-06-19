Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 20 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Этим летом в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Специально на фестиваль в город съедутся музыканты из разных городов России, а также Турции, Великобритании, Италии и Швейцарии.

- Нижегородский театр оперы и балета с 1 июля по 20 августа совместно с проектом Pianissimo представит цикл из 10 концертов фортепианной музыки, - сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. - Все они пройдут в нижегородском культурном центре «Пакгаузы».

Уже известно, что нижегородцы смогут услышать произведения Шуберта, Шопена, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и других выдающихся композиторов.

- Цикл концертов Pianissimo с большим успехом прошел в Нижнем Новгороде этой весной, и мы рады, что летом в нашем городе снова состоится этот праздник музыки, молодости и таланта, - отметил художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов. - Концертный зал в пакгаузах идеально подходит для красивых, романтичных летних вечеров – будем вместе встречать закаты и наслаждаться виртуозным исполнением мировых шедевров.

К слову, после каждого выступления нижегородцев ждут творческие встречи с исполнителями. Там они смогут лично поговорить с артистами о музыке, о жизни и других темах.