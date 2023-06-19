Застрелил медведя: Сотрудник минлесхоза попался на браконьерстве в Нижегородской области. Фото: Максим ГОЛОВАНОВ

В Нижегородской области сотрудника министерства лесного хозяйства поймали на браконьерстве. Человек, которому по должности положено охранять богатства животного мира, сам же их истреблял.

Как рассказали в региональном минлесхозе, все произошло поздним вечером 17 июня в Кстовском районе. Менее чем в полутора километрах от деревни Красногорока инспекторы госохотнадзора выявили случай незаконной охоты на медведя: браконьер застрелил самца возрастом около пяти лет. Вскоре личность злоумышленника была установлена: им оказался никто иной, как сотрудник нижегородского минлесхоза. Машину, на которой он передвигался, изъяли, в полицию было написано заявление.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев назвал подобное поведение своего сотрудника «недопустимым» и пообещал принять самые жесткие меры.

- Министерством лесного хозяйства организованна служебная проверка, по итогам которой сотрудник будет уволен с занимаемой должности, – прокомментировал Роман Воробьев.

Отметим, что сроки охоты на медведя в Нижегородской области установлены указом губернатора. Так, в этом году весенняя охота на косолапого была разрешена с 21 марта по 10 июня. По данным минлесхоза, сейчас в лесах региона проживает более 1,3 тысячи особей.

Тем временем в последнее время жители Нижегородской области стали нередко наблюдать, как косолапые мишки выходят из леса и гуляют по окрестностям. Так, в Сарове хозяин леса бродил по дороге, а в Дальнем Константинове купался в озере.