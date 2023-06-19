20 нелегальных мигрантов задержали на стройке в Нижнем Новгороде

20 нелегалов доставили в отдел. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция задержала в Нижнем Новгороде 20 нелегальных мигрантов из Узбекистана, которые работали на стройке в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Рейд, в ходе которого были задержаны нелегалы, проходил на одном из крупных строительных объектов Нижегородского района. Во время визита полиции 20 человек не смогли предоставить документы, подтверждающие законность пребывания на территории страны. Все они были задержаны.

- По результатам проверки на иностранных граждан составлены административные протоколы. В отношении 10 задержанных иностранцев рассматривается вопрос о помещении их в СПЗЛ с последующим принудительном выдворением за пределы Российской Федерации сроком на 5 лет, - уточнили в ГУ МВД региона.