Месяц на раскачку: Робкое лето придет в Нижний Новгород к выходным

Фото: АНО "Центр 800"

Июнь перевалил за половину, а лето в центральной России никак не раскачается. Довольно прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в начале этой недели, и лишь к выходным температура воздуха перевалит за 20 градусов.

В понедельник ожидается переменная облачность и не выше +18 градусов. Во вторник будет еще прохладнее: всего +17 и, вероятно, пройдет небольшой дождь. В среду снова +18 и без осадков. Ночи при этом ожидаются достаточно холодными для лета: всего +8.

А уже в четверг в регион придет робкое потепление. 22 июня синоптики обещают солнечный день и 20 градусов тепла, ночью +12. Не лишним будет добавить, что 21 июня – летнее солнцестояние, после которого день пойдет на убыль.

Последний день рабочей недели также обещает быть без дождей, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В пятницу разогреет до +21, ночью температура воздуха составит +14 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура воздуха +22…+23 градуса, осадков синоптики не прогнозируют.

Судя по долгосрочным прогнозам, по-настоящему жаркой погоды в июне ждать не приходится: до окончания первого летнего месяца будет стоять погода «слегка за +20». При этом ближайшие полторы недели пройдут практически без дождей.