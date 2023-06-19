Нижегородская область вновь вошла в топ-20 российских регионов по уровню материального благополучия

Доля бедных за год сократилась на 0,4%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нижегородская область вновь заняла 18 место в списке регионов по уровню доходов населения. Из инфографики, опубликованной РИА «Рейтинг» следует, что по итогам 2022 года за чертой бедности находились всего 8% нижегородцев, это на 0,4% меньше, чем было в 2021 году. При этом отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг близко к среднему показателю по стране, который составляет 1,76. Средний уровень безработицы в стране составляет 9,8%.

Вторые в Приволжье

Если сравнивать с другими регионами ПФО, то у Нижегородской области второй результат после Татарстана, где за чертой бедности находится только 5% населения, отношение доходов к стоимости составляет 2,08. Самыми неблагополучными в Приволжье оказались Марий Эл, Мордовия и Чувашия, которые занимают 80, 78 и 73 строчки рейтинга, соответственно. Процент людей с доходами ниже официальной границы бедности доходит там до 16,3%, а соотношение доходов к фиксированному набору товаров и услуг заметно ниже среднестатистического.

В целом по стране традиционно лидируют северные регионы — Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в основном, как отмечают аналитики, это связано именно с уровнем доходов. Третью строчку рейтинга занимает Москва, где доля бедных жителей за последний год сократилась на 0,5%.

Самые худшие показатели у Ингушетии, Тувы и Карачаево-Черкесии, где доля бедного населения составляет от 22% до 30,5%.

О поддержке экономики

Подводя итоги пятилетней работы, глава региона Глеб Никитин сообщил, что уровень доходов нижегородцев за этот период заметно вырос.

- Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объему платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции, - сказал губернатор.

Улучшения ряда показателей удалось добиться, в том числе, благодаря стимулированию экономики региона. В общей сложности на эти цели в период ограничений было направлено 252,6 миллиардов рублей. Региональный вклад составил 17,1 миллиард рублей. несмотря на все сложности, по итогам 2022 года мы оцениваем прирост экономики за пять лет почти на 40%. Средний рост за пять лет составил 105,4%, что соответствует сценарию нашей стратегии. Мы не просто выстояли, но и справились с амбициозными целями развития при всех этих внешних вызовах, - добавил глава региона.

Как считали?

За основу для составления рейтинга взяты данные Росстата за 2022 год. В рейтинг не попали ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, так как данных по ним недостаточно для включения в исследование. Население за чертой бедности, указанное в рейтинге, имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности