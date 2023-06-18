Пропавшие подростки из реабилитационного центра в Шахунье найдены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшие мальчики из реабилитационного центра в Шахунье нашлись. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер НН».

Напомним, мальчики пропали утром, после того как вышли из реабилитационного центра в Шахунье. Поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» опубликовал информацию и контакты, куда можно было сообщить информацию о местонахождении подростков. Через несколько часов они были найдены, их жизни ничего не угрожает.