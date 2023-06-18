Панкратов-Черный рассказал о работе дворником в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал, что в молодости работал дворником в Нижнем Новгороде, который на тот момент назывался Горький. Об этом он поделился на передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Актер ответил на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой и поделился воспоминаниями, как ушел из театрального училища на подготовительные курсы на филологический факультет. Стипендии на подготовительных курсах не платили, и он был вынужден работать, чтобы были деньги на жизнь. Актер признался, что устроиться на работу ему помог нижегородский поет, а на тот момент у него даже не было паспорта.

Рабочий день у него начинался в шесть утра. Артист мало спал, так как до двух-трех часов ночи он сочинял стихи.

-Платили по тем временам 45 рублей. Это бешенные деньги, - признается Александр Панкратов-Черный.

Актер подчеркнул, что он уважает представителей этой профессии, так как сам знает какой это тяжелый труд.