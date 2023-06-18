Водитель иномарки сбежал после ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба УГИБДД по региону.

Нижегородец на иномарке Toyota Land Cruiser сбежал после столкновения с автобусом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Инцидент произошел днем 17 июня на улице Родионова, рядом с больницей им.Семашко. В 12:15 столкнулся внедорожник и рейсовый автобус. Виновником аварии оказался водитель иномарки, который нарушил правила ПДД.

Две пассажирки общественного автобуса пострадали. 68-летнюю и 66-летнюю пассажирок автобуса госпитализировали в больницу.

Виновник происшествия скрылся с места преступления. На данный момент проводят расследование, для выяснения обстоятельств произошедшего и установления личности водителя иномарки.