Два подростка пропали из реабилитационного центра в Нижегородской области. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Двое мальчиков 11 и 15 лет пропали из реабилитационного центра в Шахунье. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, 18 июня подростки ушли из реабилитационного центра в Шахунье и не вернулись. 11-летний Паршин Денис, ростом 144 см, был одет в чёрную футболку с зелёными вставками спереди, клетчатые шорты и чёрные кроссовки. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза.

15-летний Крошечкин Артем, ростом 162 см, был одет в чёрный спортивный костюм с надписью, белую футболку, чёрные кроссовки. У мальчика среднее телосложение, черные волосы и карие глаза.

Если у вас появилась информация о местонахождении подростков, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7-952-467-98-44 Елена (Элен).